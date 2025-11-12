12일 거제사업장에서 ‘안전 혁신 선포식’ 진행 제도·시스템·사람 중심 ‘20대 안전 혁신 과제’ 추진 직원들이 작성한 ‘안전 다짐문’으로 조형물 제작 예정

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션이 안전관리 체계의 근본적인 혁신 작업에 나선다.

한화오션은 12일 오전 거제사업장에서 김희철 대표이사를 비롯해 임직원 및 협력사 대표 등이 참석한 가운데 ‘안전 혁신 선포식’을 진행했다고 밝혔다.

김희철 대표는 선포식에서 “우리의 가슴 깊은 곳에 숨어있는 안전 불감증과 안전을 타협했던 과거의 관성을 버려야 할 때”라며 “이제 안전을 처음부터 원점에서 다시 확인하자”고 강조했다. 이어 “지금 시작하는 안전 혁신의 걸음이 반드시 현장까지 이어질 수 있도록 대표이사로서 모든 책임을 가지고 함께 가겠다”고 전했다.

김 대표는 이날 선포식에서 관행에서 벗어나 안전과 관련된 모든 것을 ‘리셋(Re-Set)’ 하자고 다짐하며 기존 작업절차서 등을 불태우기도 했다.

한화오션은 안전에 대한 모든 것을 새롭게 시작하기 위해 제도·시스템·사람을 아우르는 ‘20대 안전 혁신 과제’를 추진한다.

제도 측면에서는 ▷안전 준수 동기부여 방안과 KPI(핵심성과지표) 연계 강화 ▷협력사 안전 관리 고도화 ▷형식적 제도와 절차의 과감한 폐지를 통해 실효성 중심의 운영체계를 확립한다.

시스템 분야에서는 반복 사고 유형에 대한 예방을 더욱 강화하기 위해 중대재해 척결 프로세스인 Safe Guard 119 운영을 비롯해, ▷안전 제도 실행 책임제 운영 ▷모바일 안전관리 체계 구축 ▷사고조사 고도화 등을 추진한다.

사람 중심 혁신은 ▷직급·기능별 안전역량 강화 △외국인 및 협력사 대상 교육 확대 ▷노사 공동의 안전 혁신 추진 등의 과제를 중심으로 진행된다.

한화오션은 노르웨이 DNV사(社)와 ISRS(국제 안전경영시스템 정량적 평가) 등급을 높이기 위한 노력도 이어가고 있다. 2030년까지 제조업 최고 수준의 안전등급을 달성한다는 목표다.

행사에 참석한 한화오션 임직원과 협력사 전 구성원은 ‘안전 다짐문’을 스스로 작성했다. 안전 다짐문의 내용은 ‘3만 개의 다짐’이라는 조형물로 제작돼 매일 현장에서 전 구성원들이 이를 되새길 수 있도록 활용될 예정이다.