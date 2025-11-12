‘AI, 울산 산업의 미래’ 주제 12~14일 울산전시컨벤션센터

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] ‘인공지능(AI), 울산 산업의 미래’를 주제로 울산의 주력 산업 첨단기술이 한 자리에 하는 ‘웨이브(WAVE) 2025 울산세계미래산업박람회’가 12일부터 14일까지 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열린다.

울산시와 동반성장위원회가 주최하고 울산문화관광재단·울산테크노파크·울산정보산업진흥원 등 6개 기관이 공동 주관하는 이번 박람회에는 430개 기업이 참가해 ▷이동수단(모빌리티) ▷첨단 자동 공장(스마트팩토리) ▷친환경 에너지 ▷이차전지 ▷인공지능 등 미래 5대 분야 혁신 기술을 선보인다.

울산을 대표하는 세계적 기업 HD현대중공업, 현대자동차, SK에너지, S-OIL, 삼성SDI, 고려아연, LS MnM이 협동로봇·부유식 해상풍력·이차전지 소재 기술을 회사별 부스에서 소개한다.

또 ▷제5회 울산국제수소에너지 포럼 ▷울산 인공지능 산업발전 콘퍼런스 ▷U-배터리 테크 포럼 ▷‘트렌드 코리아 2026’ 저자 특강 ▷CES 2026 미리보기 ▷과학 유튜버 ‘궤도’ 토크콘서트 ▷이세돌 초청 특강도 열린다. 개막식은 13일 오전 10시 3층 컨벤션홀에서 열린다.

주최측은 타지역 참관객을 위해 오전 9시부터 오후 6시 30분까지 30분 간격으로 KTX울산역~울산전시컨벤션 구간 셔틀버스를 운행하고, 점심시간에는 알프스시장 등 지역 식당가까지 노선을 확대 운행한다.

울산시는 이번 박람회를 통해 ▷지역 기업의 해외 판로 개척 ▷울산 산업의 기술력 홍보 ▷‘인공지능 수도 울산’ 실현 기반 구축 등 성과를 기대하고 있다.

김두겸 울산시장은 “이번 박람회가 미래 산업 도시로의 도약을 가속화하고, 시민과 함께 인공지능 산업 전환의 비전을 공유하면서 울산의 브랜드 가치를 제고하는 기회가 될 것”이라고 소개했다.