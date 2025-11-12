베트남 CSR 프로그램 우수 인재 30명 AI·핀테크 강연 등 금융혁신 기회 제공

[헤럴드경제=서지연 기자] 한화생명이 글로벌 CSR 프로그램 ‘퓨처플러스(FuturePlus)’의 일환으로 베트남에서 선발한 핀테크 우수 인재 30명을 국내로 초청해 금융혁신 체험 연수를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

초청연수는 지난 11월 10일부터 오는 14일까지 4박 5일간 한화생명 본사 63빌딩, 한화생명 연수원 ‘LIFEPARK’, 드림플러스 강남 등에서 진행된다.

초청 대상은 베트남 정보올림피아드 수상자, 베트남-한국정보통신기술대학교(VKU) 핀테크학과 성적 우수생, 호치민공과대학교(HUTECH) 금융·ICT학과 장학생, 호찌민 금융멘토단 활동 우수생 등으로 총 30명이 뽑혔다.

참가자들은 서울 여의도 63빌딩에서 열린 환영식을 시작으로, 한화생명의 오픈 이노베이션 플랫폼인 ‘드림플러스 강남’을 방문해 국내 스타트업 생태계와 핀테크 혁신 현장을 직접 체험했다. 특히 이들은 한화생명 AI실과 외부 전문가가 진행한 ‘AI를 활용한 보험 서비스 혁신’, ‘인슈어테크의 미래 금융시장 전망’ 등 강연을 통해 최신 금융 기술 트렌드를 학습했다.

또한 고려대학교와 서강대학교를 방문해 김장호 고려대학교 기술경영전문대학원 교수, 정유신 서강대학교 경영대학 교수 등의 특강과 캠퍼스 투어 등으로 학문적 영감을 얻을 수 있는 기회도 가진다. 연수 후반에는 ‘퓨처플러스의 밤(A Night of FuturePlus)’ 프로그램을 통해 참가자들이 직접 활동 소감을 공유하고, 향후 베트남 핀테크 발전 방향을 논의할 예정이다.

이번 초청연수는 한화생명이 지난해부터 현지 대학 및 정부, 초록우산 어린이재단 등과 협력해 베트남에서 추진해 온 금융·ICT 인재육성 및 지역사회 금융문해력 향상 프로그램 ‘퓨처플러스’의 일환에서 진행됐다.

한화생명은 퓨처플러스 활동을 통해 현지 청년층이 글로벌 금융 역량을 쌓고, 장기적으로는 지역사회 내 금융문해력 향상과 핀테크 산업 발전에 기여할 수 있는 선순환구조를 만들었다. 지난해 베트남 현지 대학 VKU에 핀테크 전공을 신설한 것을 비롯, 베트남 정보올림피아드 후원(AI 트랙 신설), 금융 멘토단 양성 등 다양한 인재육성 및 지역사회 금융문해력 향상 프로그램을 이어왔다.

임석현 한화생명 기획실장은 “이번 초청 연수가 현지 핀테크 우수 인재들에게 취업과 창업 등 실질적인 성장의 기회를 모색하고 발전할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 배움을 통해 성장한 청년들이 지역사회의 금융문해력 향상에 기여할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 강조했다.