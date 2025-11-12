AI 에이전트 ‘트리니티’로 업무 혁신·시간 단축 강조 데이터 분석·의사결정 자동화 사례 소개

[헤럴드경제=문이림 기자] 인공지능(AI) 전문기업 비아이매트릭스가 10일~11일 서울 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울 & 엑스포 2025’에서 AI 에이전트 개발 플랫폼을 소개했다고 12일 밝혔다.

AI 서밋 서울 & 엑스포 2025는 글로벌 AI 업계의 주요 기업과 인물들이 모이는 AI 컨퍼런스 및 전시회다. ‘모든 것을 위한 AI, AI를 위한 모든 것’을 주제로 AI 에이전트와 산업별 실증 사례 등이 논의됐다.

전규화 비아이매트릭스 상무는 ‘데이터를 분석하는 AI 에이전트와 온톨로지 의사결정의 미래’라는 주제로 발표를 진행했다. 전 상무는 온톨로지 기반 에이전틱 AI 개발 플랫폼 ‘트리니티(TRINITY)’를 소개했다.

트리니티는 기업의 데이터와 업무 규칙 등을 구조화해 다양한 업무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 개발·배포하도록 지원한다.

전 상무는 제조 분야의 공급계획 및 운영 시뮬레이션을 사례로 트리니티의 활용 방안을 소개했다. 트리니티로 개발된 AI 에이전트는 시나리오별 공급계획을 점검하고 이상치를 분석한 뒤 전체 데이터를 시각화해 보고서를 자동 생성한다. 이후 온톨로지 기반 분석을 통해 이상치의 원인을 추론하고 데이터를 조정한다. 사용자는 즉시 결과를 확인할 수 있다.

전 상무는 “자동화된 분석 과정으로 데이터 분석에 소요되는 시간이 대폭 단축되고 업무 생산성이 크게 향상된다”고 설명했다.

비아이매트릭스는 말로 하는 데이터베이스(DB) 분석 AI 솔루션 ‘G-MATRIX’와 통합 사용자 인터페이스(UI) 개발 AI 솔루션 ‘AUD플랫폼’도 선보였다.

비아이매트릭스 관계자는 “이번 AI 서밋 행사로 다양한 산업군의 온톨로지 기반 AI 분석 기술에 대한 높은 관심과 수요를 직접 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 고객이 더 짧은 시간에 더 정확하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 AI 기술 개발에 더욱 집중하겠다”고 말했다.