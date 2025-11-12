‘제27회 대한민국디자인대상’ 시상식 현대차·K브랜드 이미지 격상 공로 인정

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차는 12일 서울 강남구 코엑스 그랜드컨퍼런스룸에서 열린 제27회 대한민국디자인대상 시상식에서 브랜드마케팅본부장인 지성원 전무가 ‘디자인공로 부문 대통령 표창’을 수상했다고 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 대한민국디자인대상은 차별화된 디자인 경영을 통해 대한민국의 디자인산업 경쟁력을 제고하고, 디자인 개발·관리·육성으로 국가경제발전에 기여한 우수기업, 지자체, 유공자 등에 대하여 수여하는 정부 포상이다.

심사위원단은 지성원 전무가 현대차 글로벌 마케팅 수장으로서 브랜드 디자인 경영 조직을 이끌며, 글로벌 시장에서 현대차와 K 브랜드의 이미지 격상에 기여한 공로를 높이 평가해 이번 상을 수여하게 됐다고 밝혔다.

특히 이번 수상은 지난 10년간 ‘Progress for Humanity(인류를 향한 진보)’라는 브랜드 비전을 바탕으로 이어져온 현대차의 브랜드 경영 철학과 노력이 그 가치를 인정받은 결과라는 평가를 받고 있다.

현대차는 고객들에게 디테일하고 차별화된 브랜드 경험을 전달하고자 다양한 활동을 이어가고 있으며, 제품 마케팅을 넘어 고객이 공감하는 브랜드 스토리와 핵심 가치를 창의적으로 구현해내며 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여오고 있다.

실제로 현대차는 지난 10월 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 ‘인터브랜드’가 발표한 ‘2025 글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 2025)’에서 브랜드 가치 246억 달러를 기록하며 종합 브랜드 순위 30위에 이름을 올렸다.

특히 브랜드의 감성적 가치에 대한 고객의 취향과 눈높이가 높아진 환경에서도 현대차는 최근 5년간 약 72%의 브랜드 가치 상승을 이뤄냈으며, 지난 2010년부터 올해까지 16년 연속 브랜드 가치를 상승시키며 그 가치를 세계 시장에서 인정받고 있다.

뿐만 아니라 현대차는 브랜드 커뮤니케이션 분야에서 세계 유수의 어워드를 석권하며 영역을 뛰어넘는 존재감을 발휘하고 있다.

현대차는 올해 세계 최고 권위의 칸 국제 광고제 그랑프리를 포함해 5관왕을 수상했으며, 최근에는 세계 3대 디자인 어워드인 ‘2025 레드 닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 부문’에서 최우수상 한 개, 본상 6개를 수상하며 브랜드 커뮤니케이션 분야의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

그 외에도 현대차는 IDEA Design Awards, D&AD 등을 수상하며 전통적인 자동차 제조 분야를 넘어 브랜드 커뮤니케이션 분야에서 독보적인 브랜드 철학과 미래 모빌리티 비전을 펼쳐가고 있음을 인정받았다.

지 전무는 “이번 수상은 개인의 수상이 아닌 현대차 글로벌 브랜드 경영의 성과로 생각하며, 앞으로도 고객 중심의 브랜드 스토리를 더욱 창의적으로 전달해 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한국디자인진흥원 관계자는 “지성원 전무는 한국의 대표 브랜드 중 하나인 현대차에서 그간 기업과 국가 브랜드 경쟁력 향상을 위해 노력하며 한국 디자인산업 발전에 기여해왔다”며 “이번 표창을 통해 이러한 노력을 격려하고 앞으로도 K브랜드가 전 세계 고객에게 더욱 사랑받는 브랜드가 되기를 기대한다”고 말했다.