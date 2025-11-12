[헤럴드경제=강승연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 한국심장재단이 주최하는 ‘2025 심장병 예방을 위한 한 걸음 더 걷기 대회’를 공식 후원한다고 12일 밝혔다.

한국심장재단이 매년 개최하는 ‘한 걸음 더 걷기 대회’는 심장병 예방 필요성을 알리고 심장병 환자를 후원하기 위한 행사다. 올해로 14회째를 맞이하며 오는 15일 서울어린이대공원에서 약 3㎞ 코스로 진행된다. 응급처치 및 심폐소생술 교육, 축하공연, 놀이마당 등 프로그램도 열린다.

돌코리아는 걷기를 통해 건강한 생활 습관을 실천할 수 있도록 지난해부터 후원을 이어오고 있다. 올해는 심장병 예방에 도움을 주는 비타민B1, B6, C, 섬유질 등을 함유한 ‘스위티오 바나나’(2입봉) 약 1200개를 지원한다. 바나나는 참가자 전원에게 제공되며 이 외에도 다방면으로 행사를 지원할 계획이다.

CSR을 담당하는 류미선 돌코리아 인사총무팀 이사는 “국내 대표 과일 생산·유통 기업으로서 국민 건강 증진을 위해 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다”며 “이번 후원을 통해 심장병 예방의 중요성을 알리고 나눔의 가치를 실천하고자 한다”고 말했다.