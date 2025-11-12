섬유산업 기여한 유공자에 매년 포상…올해 총 12명

[헤럴드경제=박혜원 기자] 태광산업, 대한화섬 소속 임직원 5명이 ‘제39회 섬유의 날’ 기념식에서 산업통상자원부 장관 표창과 한국섬유산업연합회 회장상을 수상했다고 12일 밝혔다.

섬유의날은 1987년 11월 11일 국내 단일 산업 최초로 연간 100억달러 수출을 달성한 날을 기념해 제정됐으며, 매년 한국섬유산업연합회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 기념식에서 산업에 기여한 유공자에 포상하고 있다.

올해 행사에선 태광산업, 대한화섬 소속 임직원 5명을 포함한 12명이 선정됐다. 섬유사업본부 아라미드공장 황오성 기장과 설비관리실 김태언 기장, 화섬총괄 설비관리담당 이재원 기장이 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다. 섬유사업본부 나일론공장 정일영 기장과 아크릴공장 신승원 기장은 한국섬유산업연합회 회장상을 받았다.

황오성 기장은 공정 개선을 통해 생산성을 향상시키고, 조업 손실 시간을 5분의 1로 단축한 공로를 인정받았다. 또한 작업 방법 개선과 안전 활동을 통해 조직 내 안전문화 정착에 기여한 공로로 우수사원에도 추천됐다.

이날 기념식에는 김대정 대한화섬 대표를 비롯한 회사 관계자들이 수상자들을 축하하기 위해 참석했다. 정부 및 국회 관계자, 한국섬유산업연합회 이사진, 수상자 등 약 500명이 참석해 섬유산업 발전에 기여한 이들의 노고를 기렸다.

태광산업 관계자는 “섬유산업 발전을 위한 임직원들의 헌신과 노력이 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 우수 인재 양성을 통해 국내 섬유산업의 지속가능한 성장에 기여하겠다”고 말했다.