아동·보호자 100명 참여한 가족 친화형 체험 프로그램

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 지난 11월 8일 아동과 보호자 등 100명과 함께 ‘함께가요~ 가을나들이’ 행사를 열고 가족 간 소통과 유대 강화에 나섰다.

행사는 성북구 드림스타트 주최로 경기도 양평 보릿고개마을에서 진행됐으며, 다채로운 가족 친화 체험 프로그램이 마련됐다.

이번 나들이는 문화·체험 활동 기회가 적은 아동 가정에 특별한 경험을 제공하고 가족 간 정서적 유대감을 높이기 위해 추진됐다. 참가자들은 보리개떡·강정 만들기, 마을 탐방, 계란짚꾸러미 만들기 등 농촌 체험을 통해 협력과 소통의 의미를 되새겼다.

이승로 성북구청장은 “가족 모두가 함께 즐기며 정서적으로 가까워지는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “무엇보다 안전하고 즐거운 행사가 될 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.

한편, 성북구는 드림스타트 사업을 통해 아동과 가족이 실질적인 지원을 받을 수 있도록 다양한 프로그램을 이어갈 예정이다.