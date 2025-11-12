설문조사 데이터 누적 관리 체계 구축, 그룹별 분석·키워드 추출 등 스마트 행정 혁신 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 설문조사 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 ‘AI 기반 설문조사 결과분석 플랫폼’을 시범 도입한다.

그동안 설문조사는 문항별 데이터를 수집하고, 결과를 분석하기까지 오랜 시간이 소요될 뿐만 아니라, 조사 데이터가 각 사업 담당 부서별로 분산되어 있어 단순한 데이터 수집에 그치거나 결과를 활용하기 어려운 부분이 있었다.

이번에 시범 도입한 ‘AI 기반 설문조사 결과분석 플랫폼’은 구에서 실시하는 설문조사에 대한 데이터를 하나의 플랫폼에 누적해 관리함으로써 통합적이고 효율적인 관리가 가능하다.

또, 설문조사 데이터를 AI가 분석함으로써 조사 결과를 더욱 신속하고 편리하게 활용할 수 있는 기능도 갖추고 있다. 응답자 그룹별 분석 및 비교가 가능하며, 방대한 서술형 데이터에서 주요 키워드만 추출하거나 통계적으로 유의미한 숫자만 보여주는 등 누구나 쉽게 데이터를 분석할 수 있도록 했다.

시범 도입한 AI 기반 플랫폼은 ‘성동형 스마트쉼터 만족도 조사’에 처음으로 적용된다. 설문조사는 11월 10일부터 23일까지 2주간 진행되며, 성동형 스마트쉼터 이용 만족도, 향후 스마트쉼터 활성화 방안 및 창의적인 아이디어를 수렴하는 것에 중점을 두고 있다. 성동구 누리집(홈페이지), 관내 스마트쉼터, 동주민센터 등에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통해 설문에 참여할 수 있다.

구는 이번 설문조사에서 AI 플랫폼을 시범적으로 활용하고 운영 효과를 분석해 추후 정식 도입을 검토할 계획이다.

정원오 성동구청장은 “성동구 사업에 대한 주민들의 의견을 더욱 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 AI 기술을 적극 활용할 것”이라며 “AI 기반 플랫폼을 통해 이번 만족도 조사 결과를 스마트하게 분석하여, 향후 주민이 체감할 수 있는 실질적인 서비스 개선과 정책을 수립할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.