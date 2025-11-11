[헤럴드경제=신주희 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 신세계그룹과 중국 알리바바인터내셔널의 합작법인(JV) ‘그랜드오푸스홀딩’의 이사회 초대 의장을 맡는다.

11일 유통업계에 따르면 최근 열린 그랜드오푸스홀딩 주주총회에서 정 회장이 이사회 의장으로 선임됐다.

이사회 구성은 모두 5명이며 주요 의사결정은 만장일치로 한다고 알려졌다.

제임스 장(한국명 장승환) 지마켓 대표와 레이 장 알리익스프레스코리아 대표, 제임스 동 AIDC 인터내셔널 마켓플레이스 사장 등이 이사회에 참여한다.

제임스 동 사장은 알리바바그룹의 해외 이커머스 사업을 책임져왔다. 그랜드오푸스홀딩은 최근 사무실을 알리익스프레스코리아가 있는 삼성동 파르나스타워에서 지마켓 본사가 있는 역삼동 강남파이낸스센터로 옮겼다.

또 이달 약 120억원 규모의 유상증자를 단행, 자본금을 126억원으로 늘렸다. 그랜드오푸스홀딩의 자회사로 편입된 지마켓도 경영진 구성을 마쳤다.

사내이사 세 명은 제임스 장 대표와 김정우 최고제품책임자(CPO), 알리바바 측 인사인 치엔하오 최고재무책임자(CFO)다. 치엔하오 CFO는 알리바바 계열 라자다에서 CFO를 맡아왔다. 감사는 이용명 이마트 재무담당이다.