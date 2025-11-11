한중 관계 포럼서 日 직격

[헤럴드경제=문헤현 기자] 다이빙 주한중국대사는 11일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 집단 자위권 행사’ 발언과 관련해 “받아들이기 어렵다”고 지적했다.

다이 대사는 이날 오전 ‘한중 전략적 협력동반자관계의 신도약’ 포럼에서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한일 정상회담, 중일 정상회담을 언급하면서 “아쉽게도 일본의 신임 총리께서 최근 들어 중국과 관련한 부정적 발언을 하는데, 이는 중국으로서 받아들이기 어렵고 중일 관계의 발전에도 부정적 영향을 미친다”고 질타했다.

전날 다카이치 총리 발언과 관련해 일본 주재 중국 총영사가 “그 더러운 목은 한순간의 망설임도 없이 베어버릴 수밖에 없다”고 올렸다가 삭제하는 등 논란이 불거지고 있는 가운데, 주한 중국대사 또한 직격에 나선 것이다.

이날 패널로 참여한 중국 글로벌거버넌스연구원 션웨이중 부원장도 “대만 문제에서 한국은 신중한 언행을 보여준다. 일본의 태도와는 굉장히 차이가 난다”고 말해 한국과 일본을 비교했다.

다이 대사는 이날 미국을 향한 견제성 발언도 내놨다. 그는 “중한 관계는 제삼자를 겨냥하지 않고 제삼자의 영향도 안 받아야 한다”며 “양국은 확고한 전략적 자주성으로 외부 간섭에 대응해야 한다”며 “일방적 패권주의, 보호주의, 디커플링은 중한의 공동 이익을 해치므로 공동으로 반대하고 국제적 공정과 정의를 수호해야 한다”고 말했다.