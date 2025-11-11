전가협 “방송으로 가맹사업만 확대” 더본 “왜곡된 여론몰이에 이미지 실추”

[헤럴드경제=정석준 기자] 더본코리아가 전국가맹점주협의회(전가협)의 ‘백종원 대표 MBC 방송 편성 철회 촉구’ 주장에 “특정 1개 브랜드 5명의 점주와 이를 지원하는 전가협의 일방적인 주장”이라고 11일 밝혔다.

전가협은 이날 오후 서울 마포구 MBC 신사옥 앞에서 기자회견을 열고 가맹사업의 구조적 문제 해결을 요구하며 백종원 더본코리아 대표가 출연하는 방송 프로그램 편성 철회를 촉구했다. 백 대표는 17일 방영될 MBC 예능프로그램 ‘남극의 셰프’에 출연한다.

협의회 측은 “백 대표는 방송을 통한 대중적 인지도를 기반으로 가맹사업을 확대하면서 과도한 브랜드 확장과 과밀 출점으로 가맹점주는 폐업과 손실로 생계 위협을 호소하고 있다”며 “방송주도형 성장 이면에 누적된 가맹사업 구조적 문제는 여전히 미해결 상황”이라고 주장했다.

이에 대해 더본코리아는 입장문을 내고 “지금껏 점주의 피해를 최소화하기 위해 입장 표명을 자제했지만 더 이상 전가협과 5명의 점주, 그와 밀접한 유튜버 등이 연결된 조직적인 기업 죽이기 공격에 참고 있을 수 없다고 판단했다”고 반박했다.

이어 “해당 기자회견은 더본코리아의 약 3000개 가맹점 점주 중 극히 일부인 특정 브랜드 점주의 주장”이라며 “전가협은 이미 제작이 마무리된 방송을 이슈화해 더본코리아를 ‘나쁜 기업’으로 만들기 위해 점주 5명의 의견을 전체 점주의 목소리인 것처럼 언론플레이를 펼치고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “이들은 더본코리아를 나쁜 기업으로 만들기 위해 여론몰이하면서 실제로는 전가협에 소속된 5명의 점주에게만 보상금을 지급하라는 압력을 행사하고 있다”며 “왜곡된 여론몰이에 더본코리아의 이미지는 실추되고 있고 이 피해는 다수의 점주에게 돌아가고 있다”고 말했다.

더본코리아는 “올해 제기된 모든 의혹과 조사에 성실히 임하면서 부족한 부분은 개선하고 있다”며 “전가협은 더 이상 사실을 왜곡하거나 무리한 요구를 해 기업과 점주를 괴롭히는 일을 멈추길 바란다”고 강조했다.