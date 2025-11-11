11일 ‘2025 경남여성지도자 특강’서 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사는 11일 “여성이 지역사회 발전의 중심에 서야 진정한 변화가 가능하다. 여성들이 각 분야에서 더 큰 영향력을 발휘하도록 도가 적극 지원하겠다”고 말했다.

박 지사는 이날 창원컨벤션센터에서 열린 ‘2025 경남여성지도자 양성과정 특강’에서 이같이 말하고 “선공후사의 정신과 기업가 정신을 결합해 경남의 새로운 미래를 열자”고 강조했다.

그는 “경남은 방위산업, 항공, 조선 등 주력 산업을 중심으로 성장의 새 물결을 일으키고 있다”며 “AI·첨단 제조·에너지산업을 관광산업과 결합해 청년이 찾아오는 경남으로 도약하겠다”고 밝혔다. 또 “성공한 청년들의 공통점은 남들이 가지 않는 길을 두려움 없이 걸었다는 점”이라며 “실패를 두려워하지 않는 도전정신이 경남의 미래를 이끌 원동력”이라고 강조했다.

그는 이어 “이 시대의 핵심 가치인 ‘선공후사’ 정신은 도민과 국가의 이익을 먼저 생각하고 책임과 의무를 다할 때 진정한 발전이 가능하다는 뜻”이라며 “공동체를 위한 헌신과 실천이 진정한 리더의 자세”라고 당부했다.

이날 특강에 앞서 열린 ‘여성지도자 양성과정 성과발표회’에서는 경남대·경상국립대·국립창원대·인제대 등 4개 위탁대학의 교육생과 수료생이 참여해 성과를 공유했다. 참가자들은 교육과정을 통해 배운 내용을 바탕으로 여성의 사회참여 확대와 네트워크 강화를 다짐했다.