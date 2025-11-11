[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 프로듀서 MC몽이 아돌프 히틀러의 초상화를 인테리어 소품으로 활용한 데 대해 논란이 일자 “작품은 작품으로 이해해주시길 바란다”고 입장을 밝혔다.

11일 MC몽은 소셜미디어에 논란이 된 그림을 올리며 “이 그림은 옥승철 작가님의 초기 작품이다. 수염 부분을 빨대로 표현해 사람의 욕심과 이기심, 누군가의 피를 빨아먹는 사람의 야만을 표현한 작품”이라고 설명했다.

MC몽은 “작품이란 애초에 비난과 비하를 목적으로 만들어진 작품도 있다. 그걸 즐기는 애호가도 있다”며 “예술을 모르니 무식하게 글부터 쓰면 다인 줄 아는, 누군가의 목적을 모르는 당신들은 잔인하게도 마음대로 목적부터 만들고 글을 쓰나 보다”라고 했다.

그러면서 “그리고 저 히틀러 싫어한다 너무 너무 너무. 전쟁을 일으키는 모든 이들을 싫어한다”고 덧붙였다.

앞서 MC몽은 소셜미디어를 통해 집 내부를 공개했는데 계단 끝 벽면에 걸린 아돌프 히틀러의 초상화가 팝아트로 걸려 있어 누리꾼들의 눈길을 끌었다.

이에 일부 누리꾼들은 “꼭 히틀러 초상화를 인테리어에 활용해야 했나” “문제 될 거라는 생각을 안 한 건가” “히틑러 초상화를 집에 걸어두는 이유가 궁금하다” 등 역사 인식을 비판하는 반응을 보였다.