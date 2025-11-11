美 북한 전문매체, 위성사진 분석해 보도 보통강 북쪽 강둑에서 연기 기둥 치솟아 미 항공우주국 시스템도 이 화재 감지 2일 화재로 3~4일 전소된 건물 포착돼

북한 평양 중심부에서 지난 2일 대형 화재가 발생해 공장이나 창고로 추정되는 건물이 잿더미가 됐다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 10일(현지시간) 보도했다.

NK뉴스는 평양을 가로지르는 대동강 지류인 보통강 인근의 초고층 건물인 류경호텔과 조국해방전쟁승리기념관 근처를 촬영한 플래닛랩스(Planet Labs) 위성사진을 인용해 이렇게 전했다.

지난 2일 오전 11시 50분에 찍힌 위성사진에는 보통강 북쪽 강둑에서 연기 기둥이 치솟는 장면이 담겼다.

적외선 데이터를 이용해 전 세계의 화재 발생 지점을 실시간으로 감지하는 미 항공우주국(NASA)의 화재정보자원관리시스템(FIRMS)도 같은 날 오전 10시 34분에 이 화재를 감지했다.

플래닛랩스와 NASA의 화재 감지 시간에 차이가 있다는 점을 감안하면, 이 화재는 진압 전에 상당 시간 지속된 것으로 보인다.

지난 3∼4일에 촬영된 위성사진에서는 전소된 건물 모습이 선명히 드러나 있다.

다만 북한에서는 이 화재에 대해 보도한 바가 없어 정확한 피해 상황을 확인하기는 어렵다.

위성사진 분석기업 SI-애널리틱스(SI-Analytics)도 지난 7일자 보고서에서 화재 전후의 모습을 담은 위성사진을 공개하고, 이 화재가 ‘대량의 가연성 물질을 취급하는’ 소규모 공장과 관련이 있을 것이라고 추정했다.

북한 지리정보 분석가인 제이컵 보글은 NK뉴스에 화재가 난 건물은 소규모 창고나 공장이지 정부 건물은 아닐 것이라면서 “무작위로 발생한 불꽃처럼 일상 작업 중 발생한 사고로 추정된다”고 말했다.