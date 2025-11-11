유니온페이 인터내셔널과 전략적 제휴

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 자회사 GLN인터내셔널이 중국(홍콩·마카오 포함)을 중심으로 전 세계에 글로벌 QR결제 서비스를 개시했다고 11일 밝혔다.

이를 위해 GLN인터내셔널은 유니온페이 인터내셔널(UnionPay International)과 전략적 제휴를 맺었다. 이번 협력으로 GLN 이용자는 전 세계 47개 국가와 지역에서 운영되는 유니온페이 QR 네트워크에서 결제할 수 있게 됐다. 위챗 페이(Weixin Pay) QR코드 가맹점에서도 이용할 수 있다.

이번 서비스는 GLN 앱은 물론 하나은행, 하나머니, 하나카드, 토스 등 주요 제휴 애플리케이션(앱)에서도 같은 환경을 지원한다. GLN은 이번 출시를 기념해 내년 2월 말까지 중국 전역의 오프라인 가맹점에서 100위안(CNY) 이상 결제 시 10%를 환급해주는 행사를 진행한다.

GLN는 이번 사업에서 아시아 지역 주요 여행 국가에서 모두 GLN 결제가 가능해졌다는 점을 강조했다. 현재 GLN은 베트남, 필리핀, 태국, 라오스, 일본, 대만 등에서도 QR코드로 간편결제 서비스를 제공 중인데, 이번에 중국과 홍콩, 마카오도 추가된 것이다.

이석 GLN인터내셔널 대표이사는 “중국을 여행하는 손님들이 현금 없이 GLN앱 하나로 간편하고 안전하게 결제할 수 있도록 준비했다”며 “글로벌 출시와 함께 제공되는 10% 캐시백 프로모션으로 여행 비용 부담을 줄이고, 더 많은 손님이 모바일 간편결제를 경험하길 바란다”고 말했다.

GLN인터내셔널은 홍콩과 마카오에 QR 기반 ATM 출금 서비스도 준비하고 있다.

GLN은 2021년 7월 하나은행에서 분사해 설립된 핀테크 자회사다. 국내외 금융기관, 플랫폼 기업과 협력을 토대로 태국, 필리핀, 베트남, 라오스, 캄보디아, 일본, 대만, 몽골, 싱가포르, 괌·사이판 등 아시아 주요 지역에서 QR 결제, ATM 출금, 등록금 납부, 의료비 결제, 해외 송금 서비스를 제공하고 있다.