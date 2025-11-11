인터폴 수배 중국인 A 중심 마약 유통 유통책·투약자 등 122명 검거 국내 조선족 중심으로 유통망 구성 필로폰 1660g과 회칼·방망이 등 압수 검거 과정서 회칼 들고 수사팀과 대치

[헤럴드경제=이영기 기자] 수도권 일대에서 필로폰을 유통해온 조직과 투약자 122명이 일망타진됐다. 중국인을 총책으로 한 이들은 수도권에서 ‘던지기’ 수법으로 3000회 이상 필로폰을 은닉했다.

이들의 총책인 중국인 A는 과거에도 국내에서 필로폰을 유통하다가 적발돼 조직이 와해된 바 있다. A는 국내를 대상으로 필로폰 유통을 하기 위해 새 조직을 구성해 범행을 이어오다가 또 적발됐다. 경찰은 수사력을 집중해 마약 유통 사범에 대해 엄정 대응한다는 방침이다.

남성신 서울경찰청 마약범죄수사1계장은 11일 서울경찰청 마포청사에서 진행된 검거브리핑에서 “적색수배 중인 필로폰 판매 총책 중국인 A와 공모해 수도권 일대에 던지기 수법으로 필로폰을 유통한 이들과 매수·투약한 조선족 피의자 등 총 122명을 검거하고 그중 56명을 구속했다”고 밝혔다.

경찰은 필로폰과 범죄수익도 모두 압수했다. 남 계장은 “피의자 검거 과정에서 약 55억원 상당의 필로폰 1660g과 야구 방망이·회칼·무전기 등을 압수했다”며 “피의자들이 마약류 유통 과정에서 취득한 범죄수익 2950만원에 대해 기소 전 추징보전했다”고 설명했다.

이들 범죄 조직은 국내로 필로폰을 유통해오던 중국 판매 총책 A를 중심으로 구성됐다. A에게 고용된 유통책 56명은 2023년 10월부터 올해 5월까지 수도권 일대에서 필로폰을 유통해왔다. 이들은 주택가의 우편함 등에 필로폰을 은닉하는 ‘던지기’ 수법으로 총 3058회에 걸쳐 총 1890g의 필로폰을 은닉했다. 필로폰을 은닉한 후 좌표(은닉 장소)를 총책 A에게 전달했다.

이 같은 방법으로 필로폰이 숨겨진 ‘좌표’는 곧 매수자에게 전달됐다. 매수자 66명은 총책 A에게 매수 대금을 지급하고 SNS를 통해 좌표를 전달받았다. 매수자들은 좌표를 직접 찾아가 필로폰을 회수한 후 주거지 등에서 투약했다.

A는 내국인보다 조선족끼리 상호 유대감이 깊다는 점을 이용해 유통책으로 포섭했다. 유통책들은 단기간 손쉽게 큰돈을 벌 수 있다는 유혹에 넘어가 범행에 가담한 것으로 알려졌다.

범죄 조직은 수사를 피하기 위해 범행을 치밀하게 계획했다. 유통책들은 ‘던지기 수법’을 더욱 고도화했다. 도심 주택가에 은닉하는 기존 방식에서 나아가 사찰·낚시터·공원 인근·야산 땅속 등 더욱 은밀한 장소에 필로폰을 은닉했다.

또 공범 간 대화가 끝나면 대화 기록은 즉시 삭제했다. 수고비는 중국에서만 사용할 수 있는 인터넷 결제 서비스 또는 현금을 던지기 수법으로 전달하는 등 수사기관의 추적을 피하기 위해 치밀하게 대비했다.

조직 내 유통책들 중에는 마약 운반뿐 아니라 추가 범행이 확인된 경우도 있었다. 조선족 유통책 1명은 유통하기 위한 필로폰을 소분하던 중 반대편 건물 옥상에서 이를 촬영하던 수사팀과 눈이 마주치자 위해를 가하려고 시도했다.

유통책은 수사팀이 있는 건물로 차를 몰고 와 흉기를 들고 옥상으로 찾아왔다. 유통책이 흉기를 들고 경찰과 대치하는 위험천만한 상황도 벌어졌다. 다른 건물에서 잠복 중이던 수사팀의 지원으로 해당 유통책은 검거됐다. 다른 유통책은 국내에 밀입국한 후 마약 유통을 일삼은 것으로 알려졌다.

이번 사건의 총책 A는 과거부터 국내에 필로폰을 유통해왔다. 국내에서 10년간 거주했던 A는 지난 2019년 필로폰 수수·소지 혐의로 유죄를 받고 중국으로 추방된 인물이다. 그 후 국내를 겨냥해 마약을 유통해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 2022년 A를 총책으로 한 필로폰 유통 조직 37명을 검거하고 A에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청하며 사실상 조직은 와해됐다.

A는 본인에 대한 수배가 내려지고 조직이 와해된 후에도 국내 유통망을 다시 구성했다. 해당 첩보를 인지한 경찰은 총책과 위장 거래 등을 통해 사실을 확인하고 장기간 끈질긴 수사를 통해 122명을 추가로 검거했다. 경찰은 지난해 5월 한·중 치안총수 회담 당시 A를 핵심 피의자로 선정하고 신속 검거를 요청하기도 했다.

남 계장은 ”유통책은 짧은 시간에 손쉽게 큰돈을 벌 수 있다는 유혹에 범죄에 가담하지만 총책들은 유통책을 소모품으로 활용한다“며 ”유통책은 검거될 수밖에 없으며 구속·중형 선고·범죄수익 전액 환수라는 무거운 대가를 치른다“고 경고했다.

이어 그는 “마약류 집중 단속과 연계해 밀수입 및 대규모 유통 사범에 대해 수사력을 집중해 특별단속을 계속할 것“이라고 강조했다.