[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도의회 민주당은 11일 성명서를 내고 “경기도의회와 집행기관과의 신뢰를 한순간에 무너뜨린 도저히 묵과할 수 없는 사태가 발생했다”고 밝혔다.

민주당은 “최근 경기도 소속 공무원이 산하기관 담당자에게 도의원 간담회 및 통화 내용을 불법적으로 녹음하도록 지시한 사실이 ‘경기도의회 행정감사 도민제보’를 통해 밝혀진 것이다.이는 도의원의 정당한 의정활동을 침해하고, 의회와 집행기관과의 신뢰를 깬 매우 중대한 사안이다”라고 했다.

이어 “해당 공무원은 도의원들을 향해 인격 모독성 발언도 서슴지 않았으며, 민간 관계자에게 욕설과 비하 발언까지 한 것으로 드러났다. 뿐만아니라 특정 업체를 위한 추천 및 선정 시도를 위한 내부 정황까지 제기됐다. 해당 공무원의 단순한 일탈 사건이 아니라 구조적 비위 사건으로 이어질 수 있는 심각한 권한 남용인 것이다”고 일갈했다.

그러면서 “경기도의회가 도민 권익 대변과 집행기관을 견제하고, 감시하는 것은 법률이 부여한 정당한 권한이다. 정당한 의정활동을 불법 녹취와 비하로 대응한 행위는 지방자치와 민주주의의 근간을 뒤흔드는 중대한 위협이자 협박이다”고 했다.

민주당은 “사안이 이렇게 심각함에도 불구하고 해당 실국에서는 ‘제식구 감싸기’에 급급하고, 진심어린 사과와 재발방지 대책보다는 변명으로 일관하고 있다”고 했다.

경기도의회 더불어민주당(대표의원 최종현, 수원7)은 “이번 사태로 무너진 신뢰를 회복하기 위해 집행기관의 공식 사과와 함께 관련 책임자에 대한 진상조사와 강력한 조치, 그리고 재발 방지를 위한 실질적인 대책 마련에 적극 나설 것을 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “의회에 대한 공직자의 기강 확립, 문제가 된 사업의 추진과정 의혹에 대한 상급기관의 감사 요청도 강력하게 요구한다”고 했다.

경기도의회 더불어민주당은 제387회 정례회 행정사무감사를 통해 이번 사건의 철저한 진상규명과 관련자에 대해 엄중한 책임을 물겠다고 발표했다.