호치민시 체인 매장 두 곳 폐쇄 살모넬라균 검출돼

[헤럴드경제=한지숙 기자] 베트남에서 한국인들 사이에서도 인기있는 반미 샌드위치 관련 집단 식중독 사건이 발생해 관심을 끈다. 무려 230여명이 복통 등 식중독 증상을 호소하고 있다.

베트남 VN익스프레스의 지난 9일 보도에 따르면 호찌민시의 샌드위치 체인점 매장 두 곳에서 베트남식 샌드위치 반미를 사 먹은 230여명이 식중독 증상을 보여 병원을 찾았다.

이들은 복통, 구토, 설사, 발열 등의 증상을 보여 지역 내 병원 8곳에서 치료 받고 있다. 지난 7일 첫 환자가 발생한 이후 지난 3일간 피해자는 이처럼 급증했다.

현재 대부분의 환자 상태가 양호한 가운데 임신 34주가 넘은 27세 임산부가 조산 징후를 보여 집중 관찰을 받고 있다고 매체는 전했다.

호찌민시 보건 당국은 이번 집단 식중독의 원인이 살모넬라균일 가능성이 높다고 밝혔다. 한 병원에 입원한 환자의 혈액 검사 결과 살모넬라균이 검출된 것으로 알려졌다.

반미 샌드위치를 판매한 체인점 매장 두 곳은 임시 폐쇄됐다.

베트남에서는 대규모 식중독 사건이 연이어 발생하고 있다.

지난해 11월에는 현지 노점에서 반미를 사 먹은 70대가 구토와 설사로 입원한 뒤 상태가 악화해 결국 숨졌다.

이 남성과 같은 곳에서 반미를 먹은 300여명도 식중독 의심 증세로 병원을 찾았다.