문체부·한국문화예술위원회, 제11회 문화예술후원 인증식

[헤럴드경제=김현경 기자] 우리은행, 한국파파존스 등 12곳이 문화예술후원우수기관으로 인증을 받았다.

문화체육관광부와 한국문화예술위원회(아르코·ARKO)는 11일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 ‘2025년 문화예술후원매개단체 및 문화예술후원우수기관 인증식’을 개최하고, 12곳의 단체·기관을 새롭게 인증한다. 올해 인증식은 한국메세나대회와 함께 열리며 문화예술후원 기업·단체 관계자가 참여해 문화예술후원 성과와 나눔의 가치를 공유한다.

문화예술후원 인증제도는 문화예술분야 후원 활동을 촉진하거나 모범적으로 수행하는 단체와 기관을 인증함으로써 민간 후원을 활성화하기 위한 제도다. 2015년 처음 시행된 이래 올해 신규인증 12곳, 재인증 11곳 등을 포함해 총 80개 단체·기관이 인증을 유지하고 있다.

올해 새롭게 인증을 받은 단체·기관은 ▷세종시메세나협회 ▷광주광역시 광주문화재단 ▷영등포문화재단 ▷충남문화관광재단 ▷신세계디에프 ▷우리은행 ▷타임기술 ▷국립백두대간수목원 ▷에이치에스효성첨단소재 ▷제주특별자치도개발공사 ▷한국파파존스 ▷한세예스24홀딩스 등 12곳이다. 이들 단체·기관은 문화예술분야에 대한 기부 활동, 문화예술 행사 개최, 기부자와 예술단체의 매개를 통해 신규 문화예술후원매개단체 및 문화예술후원우수기관으로 인증 받았다.

문화예술후원 매개단체 및 우수기관에는 다양한 혜택을 제공한다. 출입국 우대카드 발급을 비롯해 문화예술후원우수기관에는 ‘여가친화기업 인증제’, ‘독서경영 우수직장’ 인증 등에 가산점을 부여하고, 중소·중견기업이라면 KB국민은행 금리 우대 혜택(1.5%)도 제공된다. 문화예술후원매개단체에는 후원 매개활동에 필요한 기획사업비를 지원한다.

또한 문화예술후원을 통해 기업과 예술계의 상생에 기여해 온 기관에는 표창이 수여된다. 올해는 시각예술 작가에게 스튜디오 공간을 제공해 전시 및 입주작가 후원프로그램을 제공하는 벤타코리아와 2007년부터 기업과 예술단체의 상생에 기여해 온 경남메세나협회가 문체부 장관 표창을, 문화예술분야 후원 전문가로 꾸준히 창의와 열정을 보여준 고가연 제주메세나협회 사무국장이 아르코 위원장 표창을 받는다.

정병국 아르코 위원장은 “앞으로도 기업과 예술의 협력과 상생이 더욱 확산될 수 있도록 지지와 참여를 부탁한다”고 밝혔다.