‘인공지능 혁신’ 국가대표기업 위상 재확인

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 10일 국회박물관에서 개최된 ‘제1회 대한민국 인공지능(AI) 혁신대상’ 시상식에서 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

대한민국 인공지능 혁신대상은 ‘K-인공지능 휴머니즘’ 실현을 목표로 인간 중심의 AI 혁신과 책임 있는 기술 활용을 장려하기 위해 제정됐다.

대우건설은 ▷자체 개발 글로벌 커뮤니케이션 지원 툴인 ‘바로레터 AI’ ▷ 계약문서 분석 솔루션 ‘바로답 AI’ ▷ 빌딩정보모델링(BIM) 기반의 설계·시공 ▷ 건설 현장 드론 활용 ▷ 사물인터넷(IoT) 기반의 실시간 안전 모니터링 ▷ 탈현장건설(OSC) 기술 활용 등 스마트건설 협업체계를 구축하며 다양한 건설 혁신을 선도한 성과를 인정받았다.

대우건설은 스마트건설에 지속적인 투자와 노력을 진행해 오고 있다. 올해 3월에는 사내 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’를 공식 출범시키며 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 이달 5일에는 ‘스마트 건설 얼라이언스 제3기 의장사’로 선정돼 스마트 건설산업 관련 분야를 이끌고 있다.

대우건설은 앞으로도 주요 프로젝트에 다양한 AI 기반 스마트건설 기술을 도입해 시공 품질을 향상시키고, 자동화·디지털화된 공정 관리 시스템을 구축할 방침이다. 대우건설은 최근 조직개편에서도 전사 AI 전략을 수립하고 데이터 플랫폼 구축을 위해 인공지능전환(AX)데이터팀을 신설한 바 있다.

대우건설 관계자는 “이번 수상은 건설산업 내 AI 혁신의 국가대표 기업으로서 대우건설의 위상을 확인한 의미 있는 성과”라며 “AI 플랫폼 고도화, 인공지능 관련 조직 강화, 산학·공공 협력 확대 등 지속적인 기술개발과 혁신을 통해 스마트건설 분야를 선도할 것”이라고 말했다.