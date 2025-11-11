삶의 마지막 여정에 동행한 30년의 발자취

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 가톨릭대학교 부천성모병원(병원장 박익성)은 지난 11월 7일(금), 호스피스완화의료센터 개소 30주년을 맞아 기념미사와 기념식을 거행했다.

이번 행사는 지난 30년간 호스피스 사명을 이어온 이들의 헌신을 감사하며, ‘죽음이 삶의 끝이 아닌 새로운 시작’이라는 가톨릭 생명 존중의 이념을 되새기기 위해 마련됐다.

기념식에는 학교법인 가톨릭학원 상임이사 이경상 주교와 학교법인 및 가톨릭중앙의료원 주요 보직자, 한국가톨릭호스피스협회 유정희 회장 그리고 여러 병원의 호스피스 관계자 등 주요 내빈과 부천성모병원 교직원 300여명이 참석한 가운데 진행됐다. 특히 영성부 및 호스피스완화의료센터 자원봉사자 30여 명이 합창한 ‘혼자 걷지 않을 거에요’는 기념식에 참석한 많은 사람들에게 감동을 주었다.

학교법인 가톨릭학원 상임이사 이경상 주교는 ”숱한 어려움 속에서도 가톨릭 영성과 생명존중을 실천한 부천성모병원 호스피스완화의료센터 전현직 직원들에게 감사드린다“며 ”호스피스완화의료는 단순한 치료가 아니라, 환자가 품위 있게 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 거룩한 사명으로 그 여정이 계속되길 기도한다“고 축하했다.

부천성모병원 호스피스완화의료센터는 1995년 경인지역 최초로 설립된 호스피스 기관이다. 당시 9개 병상으로 시작한 센터는 말기 암 환자와 가족에게 신체적·정신적·사회적·영적 돌봄을 실천하며, 인간 생명의 존엄을 지키는 사명을 이어왔다.

2009년 보건복지부로부터 ‘말기 암환자 호스피스사업기관’ 및 ‘암환자 완화의료기관(호스피스병원)’으로 지정되었으며, 2016년 가정형 호스피스 시범사업을 시작으로 2020년부터는 부천시 유일의 ‘가정형 호스피스 전문기관’으로도 활동하고 있다.

2024년에는 병원 내에 완화의학과를 신설해 전문성과 체계성을 더욱 강화했다.

현재 센터는 의사, 간호사, 사회복지사 등으로 구성된 다학제적 팀을 중심으로 환자의 고통을 세심히 돌보고 있다. 이러한 현장에는 지난 30년간 120명에 달하는 자원봉사자들이 함께하며, 요일별로 기도·마사지·침상 준비 등을 도우며 사랑의 손길을 이어왔다. 또한 1만 7천여 건이 넘는 후원자의 관심과 지원은 호스피스 사명을 실천하는 든든한 힘이 되고 있다.

음악·미술·원예 요법치료와 가족사진 촬영, ‘맞잡은 손’ 석고 제작 등 다양한 프로그램을 통해 환자와 가족이 서로의 사랑 속에서 마지막 여정을 준비할 수 있도록 돕고 있다. 더불어 경제적 어려움이 있는 환자에게는 의료비·간병비·장제비를 지원하며, 남겨진 가족을 위한 사별가족 모임도 지속적으로 운영하는 등 가톨릭중앙의료원의 영성인 ‘전인적 치료’를 실천하고 있다.

부천성모병원 영성부원장 김범준 신부는 “호스피스는 생의 마지막을 준비하는 과정이 아니라, 삶의 또 다른 여정을 맞이하는 시간”이라며, “부천성모병원 호스피스완화의료센터는 앞으로도 환자 한 분 한 분이 인간의 존엄을 지키며, 사랑과 돌봄 속에서 마지막까지 삶의 의미를 완성할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

지금까지 약 1만 2천여 명의 환자가 부천성모병원 호스피스완화의료센터의 돌봄을 받으며 평화로운 마지막 여정을 맞이했다. 이번 30주년을 계기로, 앞으로도 환자의 존엄과 삶을 지키기 위해 최선을 다할 것이다.