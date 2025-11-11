AI 기반 교육 현장 디지털 전환 추진 MOU 교원대 ‘AI에듀테크센터’서 AI 사업 기획 교육 기관 협력 디지털 역량 강화 모델 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 한국교원대학교와 미래 디지털 인재 양성을 목표로 인공지능(AI) 기반 교육 현장의 디지털 전환을 추진하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 교육 현장에서 AI 기술을 효과적으로 활용할 수 있도록 기술 지원부터 활용 방안까지 협력 체계를 마련하기로 했다. 교원대가 AI 교육 활성화를 위해 운영 중인 ‘AI에듀테크센터’를 거점으로 다양한 AI 관련 활동도 추진한다.

KT는 교원대와 함께 AI와 클라우드, 네트워크 등 AICT(AI+정보통신기술) 역량을 바탕으로 교육 특화 플랫폼과 설루션을 연구·개발하는 데 주력할 예정이다. 인프라 구축 자문뿐만 아니라 Al 데이터 플랫폼 방향성 제안, 데이터·시스템 보안 관리 방안 등 종합 컨설팅도 지원한다.

또 AI에듀테크센터의 다양한 AI 교육 프로그램을 기획·발굴해 향후 사업 협력을 검토할 계획이다. KT의 전문 인력을 활용한 재학생 역량 강화 지원과 AI 기반 교수·학습 환경 조성에서도 협력한다.

KT와 교원대는 이번 협약으로 AI 기술과 교육을 결합한 AI 협력 모델을 개발, 빠르게 변화하는 교육 환경에 대응하겠단 방침이다.

아울러 KT는 지역의 교육 기관과 손잡고 교육 현장의 AX(AI 전환)에 집중하고 있다. 앞서 지난 6월 계명대학교, 한국마이크로소프트와 디지털 연구 교육 플랫폼 K-MIND‘ 센터 설립을 위한 업무협약을 체결했다. 또 대구·경북 청년들을 위한 실무 중심의 디지털 교육 등을 지원하고 있다.

차우규 한국교원대학교 총장은 “AI와 디지털 기술을 활용한 교육 혁신은 미래 교육의 핵심 과제”라며 “정책과 현장, 연구와 기술을 유기적으로 연계해 교사와 학습자 모두의 디지털 역량을 강화하고, AI에듀테크 센터 중심으로 모범 사례를 만들어 전국으로 확산시키겠다”고 말했다.

안창용 KT 엔터프라이즈부문장은 “AI와 네트워크를 결합한 실무형 교육과 연구 협력을 통해 교육 현장의 AX를 가속하겠다”며 “교원대와 함께 현장 중심의 혁신 모델을 만들고 미래 인재 양성에 이바지할 수 있도록 기술과 인프라를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.