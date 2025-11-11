충남 대산 소재 승용차 4200대에 공급 가능한 수소 생산 최첨단 고압 튜브 트레일러로 물류 효율 높일 예정 이영준 롯데케미칼 대표 “탄소중립 중요 이정표”

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 롯데에어리퀴드 에너하이가 11일 충남 대산에서 최첨단 고압 수소출하센터 준공식을 진행했다고 밝혔다.

롯데에어리퀴드 에너하이는 롯데케미칼과 에어리퀴드코리아가 공동 투자로 2022년 설립된 합작 법인이다. 이날 준공식에는 이영준 롯데케미칼 대표를 비롯해 안세창 기후에너지환경부 기후에너지정책실장, 이완섭 서산시장, 로니 차머스 에어리퀴드 아시아태평양 총괄대표, 켄 라미레즈 현대자동차 부사장 등이 참석했다.

충청남도 서산 대산석유화학단지 내 위치한 이 수소출하센터는 수도권을 포함한 중부 지역에 고압 수소를 공급할 예정이다. 특히 대형 수소 상용차(버스 및 트럭)의 연료 공급을 위한 핵심 인프라 역할을 수행할 전망이다.

대산 고압 수소출하센터는 국내 최대 규모의 450bar 고압 수소 생산 거점으로 자리매김할 예정이다. 승용차 기준 하루 4200대, 상용 수소 버스 기준 1100대에 공급 가능한 양의 수소를 생산할 수 있다. 롯데에어리퀴드 에너하이는 최첨단 고압 튜브 트레일러를 도입해 물류 효율을 높일 예정이다. 이 트레일러는 기존 200bar 트레일러 대비 3.5배 더 많은 수소를 운송할 수 있다.

롯데에어리퀴드 에너하이는 수소경제 확대라는 국가 비전에 발맞춰 부생 수소 정제부터 운송, 유통에 이르는 수소 통합 솔루션을 제공할 계획이다. 이영준 롯데케미칼 대표는 “대산 수소출하센터는 부생수소를 고부가가치 자원으로 전환한다는 점에서 탄소중립 실현을 위한 중요한 이정표가 될 것”이라며 “롯데케미칼은 수소에너지 산업을 선도할 수 있도록 기술 혁신과 신사업 발굴에 끊임없이 매진할 것”이라고 강조했다.

김소미 롯데에어리퀴드 에너하이 대표는 “수소 모빌리티 보급의 가속화와 우리나라의 야심찬 수소 생태계 목표 달성에 적극 이바지할 것”이라고 말했다.