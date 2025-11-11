24시간 공장, 무인운반차∙지게차 등 자율주행 로봇 적용 물류정보시스템∙AMR제어시스템 구축…AI 탑재 효율성↑ 실제 자동차 부품 제조 생산 라인 특화 아키텍처 활용

[헤럴드경제=고재우 기자] SK AX가 반도체, 에너지, 소재 산업에 이어 자동차 산업 분야까지 인공지능(AX) 경험을 확장하고 있다. 북미 자동차 부품 공장에 ‘인공지능 전환(AX) 물류 자동화’ 시스템을 구축하면서다.

SK AX는 북미 글로벌 자동차 부품 공장에서 AX 물류 자동화를 구현해 생산 현장에서 물류 지연 최소화하고, 운영 효율을 높이는 제조 AX 성과를 달성했다고 11일 밝혔다. 해당 사업은 완성차 고객사 주문 다변화, 공정 간 물류량 증가 등으로 복잡해진 물류 흐름을 안정적으로 제어하기 위해 추진됐다.

SK AX는 생산 전 공정을 자동으로 연결하는 AX 물류 체계를 구축했다. 세부적으로 반제품 이송부터 완제품 출하까지 자율주행로봇(AMR), 무인지게차(AFR) 등을 투입해 공장 전체에 ‘스스로 움직이는 물류 체계’를 구현했다.

로봇에는 동시적 위치 추정 및 지도 작성(SLAM) 기술이 적용됐다. GPS 신호가 닿지 않는 실내에서도 로봇은 스스로 위치를 파악하고 최적 경로를 찾아 이동할 수 있게 됐다. 또 벽처럼 고정된 구조물을 활용해 공장 내부 지도를 만들어, 이동식 선반이나 화물 위치가 변경되더라도 문제없이 동작하도록 설계했다. 이를 통해 여러 로봇이 충돌 없이 동시에 작업을 수행할 수 있게 됐다.

이와 함께 SK AX는 공장 전체 물류 흐름을 통합적으로 제어하는 인공지능(AI) 기반 물류정보시스템(MCS)과 AMR제어시스템(ACS)도 도입했다.

해당 시스템은 생산 라인 가동 상태, 재고 위치, 로봇 주행 상황 등을 실시간으로 분석해 가장 효율적인 물류 경로를 배분한다. 예를 들어 특정 공정에서 갑작스러운 생산량 변화가 발생하면 AI가 물류 투입량과 순서를 조절해 불필요한 대기와 공정 지연을 제거하는 식이다.

자동차 부품 제조 공장에 특화된 물류정보시스템도 구축됐다. 물류정보시스템에는 반제품 생산 공정·조립·완제품 출하 등 생산 라인에 맞춘 전용 아키텍처가 활용됐다. 그래픽 사용자 화면(GUI) 기반으로 구현돼 현장 담당자가 생산 설비, 무인운반차(AGV) 상태, 재고 정보 등을 실시간으로 확인 가능하다. 또 상위 제조실행시스템(MES)과 하위 자율주행로봇 제어시스템(ACS) 간 양방향 연계로 작업 지시 및 자재 투입, 제품 출하까지 동일 선상에서 관리할 수 있다.

이는 물류 리드타임 단축, 운송 정확도 제고, 운영 인력 감소와 같은 성과로 이어졌다는 게 SK AX 설명이다. 물류 흐름이 디지털 기반으로 연결되면 부품 위치, 이동 경로, 출하 시점 등이 공장 내부는 물론, 본사와 고객사까지 실시간으로 공유될 수 있다. 이를 통한 납기 예측 정확도 증가, 에너지 사용량 수요 기반 조절, 탄소 배출 감소와 지속가능성 확보 등은 덤이다.

김광수 SK AX 제조서비스부문장은 “AX 물류 기술력을 실제 현장에 구현한 사례로 미국 내 대형 공장들이 겪고 있는 인력 부족, 비용 부담 등 해결에 해법이 될 것”이라며 “AX 기반 제조 운영 혁신을 더욱 확산해 나가겠다”고 말했다.