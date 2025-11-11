주민 불편 최소화 위해 기존 임시청사 인근의 ‘더케이트윈타워 B동’를 새 임시청사로 결정, 전 부서 이전 완료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 2025년 11월 ‘더케이트윈타워(종로1길 50)’로 임시청사 이전을 완료했다.

더케이트윈타워는 지난 4년 6개월 동안 임시청사로 사용했던 대림빌딩(종로1길 42) 인근에 자리하고 있다.

구는 임시청사 임대차 계약 기간 만료 시기가 다가오면서 서울 도심 한복판이라는 지역 특성상 높은 임대료와 대규모 행정 공간 확보의 어려움 등으로 여러 차례 대안을 검토해 왔다.

그 결과 주민 불편을 최소화하고 행정의 연속성을 유지하기 위해 기존 임시청사와 가까운 위치의 더케이트윈타워 B동을 새 임시청사로 결정했다.

구는 2025년 9월부터 단계적으로 이전을 추진했으며, 비용 절감을 위해 일부 부서는 분산 배치했다.

도시개발과·미래도시추진과·주차관리과는 종로구청 별관(새문안로 41)으로, 스마트행정과는 ‘94빌딩(삼봉로 94)’으로 옮겨 효율적인 공간 활용을 도모했다.

한편 종로구 통합청사는 면적 8만3985.78㎡, 지하 6~지상 16층 규모로 2026년 5월 조달청에 발주를 의뢰해 2027년 착공하는 것을 목표로 절차를 진행하고 있다.

종로구청, 종로구의회, 보건소를 포함하는 주요 행정기관과 서울시 소방재난본부·종합방재센터·종로소방서 등 소방합동청사, 구민을 위한 도서관과 음악당을 포함한 복합문화시설이 함께 들어설 예정이다.

정문헌 구청장은 “새로운 임시청사에서 구민 여러분께 더 나은 행정 서비스를 제공하겠다”며 “신청사 건립사업이 차질 없이 추진될 수 있게 최선을 다하겠다”고 밝혔다.