‘알뜰북마켓’ 수익금 전액 기부

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 오는 11월 15일 오전 11시부터 오후 7시까지 레드로드 R1 일대에서 ‘제4회 더북데이’ 행사를 개최한다.

지난 2024년 6월 처음 열린 ‘더북데이’는 주민이 직접 기획하고 참여하는 마포구 대표 독서문화 행사다. 16개 동 더북데이추진위원회와 구립도서관 15개관, 마포복지재단 등이 참여해 지역이 하나 되어 만드는 책 축제로 자리매김했다.

올해는 2025년 그림책의 해를 맞아 ‘그림책으로 이어보는 세대공감, 「그림책으로 새로고침」’을 주제로, 그림책을 통해 온 가족이 함께 소통하고 공감하는 축제의 장으로 열린다.

‘알뜰북마켓’에서는 구민이 직접 기증한 중고도서를 500원에서 5000원 사이의 저렴한 가격에 판매하며, 그 수익금 전액은 마포복지재단을 통해 지역 소외계층을 위한 복지사업에 사용될 계획이다.

2권 이상의 도서를 구매한 방문객에게는 마포순환열차버스 탑승 할인권(1인 1매)이 제공되는 특별한 이벤트도 준비되어 있다.

또한 인조잔디, 캠핑 텐트, 빈백 등을 배치해 도심 속 힐링 공간으로 구성된 ‘야외도서관 책 읽는 레드로드’에서는 전래극 ‘흥부와 놀부’가 펼쳐져 관객과 소통하는 색다른 공연을 선보인다.

박강수 마포구청장은 “앞으로도 구민 모두가 책을 통해 서로의 이야기를 듣고 공감하며 함께 성장하는 ‘책이 가까운 도시, 사람 중심의 마포’를 만들어가겠다”고 말했다.