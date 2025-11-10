[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 지난해 10월 전국 최초로 시행한 소상공인 물류비 절감정책 천원택배의 2단계 확대사업을 10일부터 본격 추진한다.

천원택배는 인천시가 생활물류 혁신을 위해 지하철 역사를 물류 거점으로 활용해 소상공인에게 건당 1000원의 저렴한 요금으로 택배 서비스를 제공하는 대표적 생활물류 혁신모델이다.

지난해 10월 28일 시행 이후 1년 만에 누적 배송 100만 건 이상을 달성하며 약 7400여 개의 소상공인이 참여하는 등 시민 체감형 성공모델로 자리 잡았다.

인천시는 이번 2단계 사업 확대를 통해 인천지하철 1·2호선 내 집화센터를 기존 30개 역에서 전체 역사인 60개소로 확충하고 159명의 운영인력을 배치했다.

이 중 120여 명은 여성과 노년층을 신규 채용해 지역사회 일자리 창출에도 기여하고 있다.

유정복 시장은 10일 인천지하철 1호선 예술회관역에 설치된 2단계 집화센터를 방문해 집화·분류·배송 전 과정을 확인하는 등 근무환경과 안전관리 체계를 점검했다.

유 시장은 “이번 2단계 확대를 통해 서비스 품질과 접근성을 한층 높이고,친환경 배송체계를 확산시켜 지속가능한 도시 물류 생태계 조성에 박차를 가하겠다”고 말했다.