中, 한화오션 미국 자회사 5곳 제재 1년 유예

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션이 10일 “중국의 유예 초치로 중국 측 사업 파트너들과의 관계가 더욱 발전되길 희망한다”고 밝혔다.

한화오션은 이날 중국이 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대한 제재를 향후 1년 동안 유예하기로 한 것에 대해 “중국 정부의 결정을 환영한다”며 이같이 말했다.

중국은 지난달 자국의 해운·물류·조선업을 겨냥한 미국무역대표부(USTR)의 무역법 301조 조사에 협력했다는 이유로 한화오션 미국 자회사 5곳을 중국 기업과 거래를 금지하는 제재 목록에 올렸다. 당시 제재 목록에 올랐던 기업은 ▷한화필리조선소 ▷한화쉬핑 ▷한화오션USA인터내셔널 ▷한화쉬핑홀딩스 ▷HS USA홀딩스 등이었다.

다만 지난달 30일 부산에서 만난 미중 정상이 무역 전쟁 확전 자제에 합의하면서 제재 해제 물꼬가 트였다. 미국이 중국의 해운·물류·조선 산업을 대상으로 했던 통제 조치를 1년 동안 유예하기로 하자, 중국도 조치에 나선 것이다.