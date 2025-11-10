내달 인사부터 즉시 적용

[헤럴드경제=배문숙 기자]농협중앙회(회장 강호동)가 경영성과가 부진하고 전문성이 부족한 임원들을 대대적으로 교체하고 신규 임원 선임시 퇴직후 경력단절자에 대해서는 원칙적으로 제한키로 했다.

농협중앙회는 10일 이같은 내용이 담긴 범농협의 신뢰 회복과 경영위기 극복을 위한 전면적인 ‘범농협 임원 인적 쇄신 방안’을 발표했다.

이번 방안은 내달 단행하는 인사부터 즉시 적용할 예정으로 강도 높은 혁신 요구에 부응하고 책임경영 체계를 재정립하기 위한 전략적 개편이라고 농협은 설명했다.

이번 인적 쇄신 적용 대상은 중앙회를 비롯한 전 계열사의 대표이사, 전무이사 등 상근 임원과 집행간부 등이다. 이들 중 경영성과가 부진하고 전문성이 부족한 임원들을 대대적으로 교체할 예정이다.

또 신규 임원 선임 시에는 내부승진자 및 외부전문가 영입을 최우선으로 고려하고, 최근 논란이 되었던 퇴직 후 경력단절자에 대한 재취업을 원칙적으로 제한하여 농협에 대한 국민의 신뢰도를 높이겠다는 포석이다.

농협은 “강력한 인적 쇄신을 통해 경영위기 극복은 물론 국민 신뢰 회복을 최우선 목표로 삼고, 경영성과와 전문성을 중심으로 한 임원 인사 원칙을 확립했다”면서 “이를 통해 조직 전체에 성과·책임 중심의 경영 문화가 정착될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

이어 “이번 인적 쇄신 방안에 이어 공정하고 청렴한 국민의 농협을 구현하기 위한 고강도 개혁 방안을 추가로 내 놓을 예정”이라며 “또 지배구조 선진화, 부정부패ㆍ사고발생 제로화, 합병을 통한 농축협 규모화, 농업인 부채탕감 계획 등이 담길 것”이라고 덧붙였다.