라이프스타일 반영한 세대 공감형 박람회…식품·치유·라이프·여행 부문

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘2025 오춘기 박람회’가 오는 12,13일 이틀 간 여수 이순신광장에서 열린다.

이번 박람회는 올해 ‘여수시 마이스 특화전시 인센티브 지원 공모사업’에 선정된 사업으로 변화하는 50대 라이프스타일과 세대별 여행 트렌드를 반영해 중·장년층의 활력 회복을 위한 가족 단위 참여형 프로그램을 선보인다.

‘오춘기 박람회’는 MZ세대가 오춘기 세대를 초대하는 콘셉트의 특화전시 행사로 식품·치유·라이프·여행 등 4개 테마존으로 구성되며 총 30개 부스에서 발효·해양 건강식품, 아로마·명상, 요가, 공예 등 다양한 체험 콘텐츠를 제공한다.

특히 건강관리, 마음 치유 등 중·장년층의 관심 분야를 반영한 실질적 프로그램으로 높은 호응이 기대된다.

또한 현장에서 촬영 및 인화 서비스를 제공하는 ‘MZ가 찍어주는 인생샷’, 부모와 자녀가 함께 참여하는 ‘버킷리스트 가족여행 이벤트’, 여수 힐링 명소를 둘러보는 ‘힐링투어 프로그램’ 등 세대 간 공감과 참여를 확대하는 프로그램도 마련된다.

김상욱 여수시청 관광과장은 “오춘기 박람회는 50대 전후 중·장년층이 새로운 활력을 찾고 MZ세대와 부모 세대가 함께 여수를 즐길 수 있는 세대 공감형 박람회”라고 강조했다.