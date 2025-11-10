국제 철새 토론회, 희귀 조류 사진전 등

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 국립공원연구원 조류연구센터 설립 20주년을 맞아 11일 서울대학교 삼성컨벤션센터에서 기념식 및 국제철새 토론회 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 ‘조류연구 20년, 철새이동 연구 아시아 네트워크 강화’를 주제로 국내외 전문가들의 기조강연, 국제 철새 토론회로 진행되며, 몽골, 일본 등 해외 연구자와 국내 학계, 시민과학자 등 약 150여 명이 참석할 예정이다.

특히 국제 철새 토론회에서는 ‘산림 조류 감소와 공존, 철새이동 연구 국제 네트워크의 중요성’을 주제로 아시아 주요 철새 연구자들의 발표가 이어지며, 기후위기 시대 생물다양성 보전을 위한 국제 협력 방안을 모색한다.

이 밖에도 이날 행사장에서는 희귀 조류 사진과 원화 전시, 가락지 부착 체험, 인공지능을 통한 새소리 인식 애플리케이션 체험 등 연구 성과를 공유하는 다채로운 전시관이 운영된다.

한편 조류연구센터는 2005년 전남 신안군 홍도에 설립된 이후, 다도해해상국립공원에 속한 흑산도를 중심으로 ▷철새 개체군의 장기 관측(모니터링) ▷조류 질병 연구 등 다양한 연구와 보전 활동을 수행해 왔다.

지난 20년간 국내 미기록종 조류 25종을 발견하고 10만여 마리의 철새에게 가락지를 부착하는 등 국내 생물다양성을 파악하고 철새의 주요 이동 경로를 밝혀내는 성과를 얻었다.

또 국내 최초로 조류 가락지부착 시민과학자 양성 프로그램을 운영하는 등 국내 조류 연구 저변 확대, 생태계 보전에 중추적인 역할을 담당해 왔다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “조류 한 마리에 달린 가락지 하나가 수천 킬로미터를 연결하듯, 이번 20주년 행사는 그간의 축적된 성과와 협력의 의미를 되돌아보는 소중한 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 국민과 함께 생물다양성을 지키는 과학 기반 생태계 관리기관으로서, 지속 가능한 보전 정책을 실현해 나가겠다”라고 말했다.