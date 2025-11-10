쇼핑지원금·경품 추첨·포인트리 지급 등 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 쇼핑 시즌을 맞아 풍성한 경품과 할인 혜택을 담은 ‘쇼핑이 맛있는 계절 조이풀 페스티벌(Joyful Festival)’을 11월 한달간 실시한다고 10일 밝혔다.

‘11월 쇼핑 시즌엔 골든 쇼핑지원금!’ 행사에서는 총 12345명에게 최대 111만원 상당의 KB Pay 머니 쿠폰으로 제공한다. KB Pay에서 응모 및 PUSH 동의를 완료하면 행사 참여가 가능하다.

‘가을엔 체크로 예쁨 멋짐 풀충전’ 행사 응모 후 KB국민 개인 체크카드로 합산 30만원 이상 이용 시 추첨을 통해 1234명에게 신세계 상품권 100만원·올리브영상품권 5만원권 등 경품을 지급한다. KB Pay에 등록된 KB국민 개인 체크카드로 합산 10만원 이상 결제하면 추첨을 통해 총 4명에게 50만 포인트리도 제공한다.

‘Winter is 커밍, 따뜻한 겨울나기 준비’ 추첨 이벤트에서는 응모 후 KB국민 개인 신용·체크카드로 일시불·할부 합산 300만원 이상 이용한 고객 대상 추첨을 진행한다. 크리스피 바바 양모 이불+울패드+ 양모 베개커버세트 등 총 200명에게 겨울나기 혜택 경품을 제공한다.

‘스타샵 알아? 1+1’ 응모 후 행사 기간동안 스타샵 이용 건수, 금액에 따라 차등 포인트리를 적립해준다. KB Pay로 결제 시에는 추가 포인트리도 지급한다.

KB Pay 쇼핑에서 매일 10시 햅쌀·건강식품·생활용품·주방용품 등 품목별로 최대 50% 할인 판매 행사를 11월 28일까지 진행한다. 행사 기간 중 매일 특가 대표상품 2개 구매 시 최대 5000원 추가 할인쿠폰도 제공한다. 포토리뷰를 작성한 모든 고객 대상으로 100 포인트리를 적립하고, 추첨을 통해 100명에게 5000원 쿠폰을 제공한다. 또한 1회 이상 ‘쇼핑 보고 적립’을 통해 포인트리 적립한 고객 대상 추첨을 통해 최대 99% 쇼핑 할인 쿠폰을 증정하는 행사를 11월 18일까지 진행한다.

무신사, 29CM에서 11월 30일까지 KB Pay로 결제 시 최대 2만원 즉시 할인을 제공한다. G마켓, 옥션에서 빅스마일데이, 디지털/가전 행사상품 구매 시 최대 10% 할인, 11번가, 롯데ON에서 기획(리빙, 가전, 패션, 뷰티, 여행 등) 상품 구매 시 최대 15% 할인을 제공한다. 롯데홈쇼핑에서 건당 5만원 이상 특정 상품 결제 시 5% 청구할인을, CJ온스타일, NS홈쇼핑에서 건당 5만원 이상 결제 시 5% 즉시할인을 제공한다. 이마트에서는 행사 품목 구매 시 즉시 할인과 대형/소형가전 상품 구매 시 최대 80만원 상품권 증정 행사를 진행한다. 특정 품목은 최대 36개월 무이자 할부도 제공한다.

네이버플러스 스토어에서는 11일까지 ‘넾다세일’ 행사상품 7만원 이상 네이버페이 간편 결제 시 7% 즉시할인 혜택을 최대 2만원까지 제공하며, 그 밖에도 최대 10% 즉시할인 혜택을 제공한다. 또한 네이버플러스 멤버십 회원(패밀리멤버, 스튜던트 회원 포함)이 100만원 이상 네이버페이 결제 시 12개월 무이자할부 혜택을 이용할 수 있다.

쿠팡에서는 기획전별(축산, 제철과일, 수산물, 김장시즌 등) 행사상품 구매 시 최대 30% 즉시 할인을 제공한다.

KB국민카드 관계자는 “11월 쇼핑 시즌을 맞아 고객들이 실질적인 할인 혜택과 풍성한 경품 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”고 밝혔다.