예술로 표현한 청년들의 회복 시간

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명은 지난 8일 서울 성동구 성수동에서 국내 최초로 가족돌봄청년의 쉼과 회복을 위한 축제 ‘위 케어(WE CARE) 오아시스데이’를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 한화생명과 월드비전이 공동 주관하고 보건복지부가 후원했다. 돌봄을 수행하는 청년들이 사회적 약자가 아닌 자신의 삶을 창작하는 주체로서 자신을 재발견하는 취지로 마련됐다.

‘돌봄은 창작이다(Care as Creation)’를 표어로 내세운 이번 페스티벌은 가족돌봄청년이 예술과 창작을 통해 자신을 표현하고 타인과 교감하며 내면의 회복을 경험하는 장으로 꾸며졌다.

현장에서는 도예 페인팅, 키링 제작, 대형 협업작품 ‘터프팅 월’ 등 다양한 창작 체험이 진행됐다. 현대미술 작가 남다현의 참여형 예술 프로젝트 ‘내일을 위한 포장이사–다현익스프레스’가 큰 호응을 얻었고 무대에서는 돌봄 경험을 가진 두 명이 직접 삶의 이야기를 나눴다.

인플루언서 펀치바니가 이끄는 플래시몹 워크숍과 함께 행사의 마무리는 가수 원슈타인의 공연이 장식했다. 그는 대표곡 ‘회전목마’ 등을 선보이며 ‘모든 청년의 삶에는 자신만의 리듬이 있다’는 메시지를 전했다.

가족돌봄청년은 가족의 질병·장애·노화 등으로 인해 돌봄을 수행하며, 정서적·경제적 어려움을 동시에 겪는 만 39세 이하의 청년을 뜻한다.

한화생명은 월드비전과 함께 지난 2023년부터 ‘위 케어 가족돌봄청년 지원사업’을 통해 이들의 미래 자립과 일상 회복을 지원하고 있다. 생계비·학업·주거 지원과 함께 지역 기반의 청년 커뮤니티를 조성하고 심리적 회복과 청소·세탁 서비스 등 일상생활 지원을 제공한다.

임석현 한화생명 기획실장은 “오아시스데이는 단순한 복지 프로그램을 넘어 ‘돌봄’의 의미를 새롭게 정의하는 시도”라며 “청년세대가 주체적으로 자신의 삶을 설계할 수 있도록 다양한 경험을 함께 만들어가겠다”고 말했다.