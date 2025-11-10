식재료 저장·보관용 20여 종 상품 선보여

[헤럴드경제=정석준 기자] 아성다이소가 ‘조리저장용품 기획전’을 연다고 10일 밝혔다.

이번 기획전에서는 요리나 식재료를 저장하고 보관하는 데 유용한 조리저장용품인 말랑핏 용기, 알알이쏙 용기, 냉장고 시스템 용기 등 20여 종의 상품을 선보인다.

냉동식품 보관에 최적화된 ‘말랑핏 용기’는 말랑말랑한 소재로 만들어져 쉽게 비틀어지고 바닥면에는 크고 작은 돌기가 있어, 꽁꽁 언 음식물도 쉽게 분리할 수 있다. ‘알알이쏙 용기’는 칸칸이 나뉘어져 내용물을 구분해 보관할 수 있다. 바닥면을 유연한 재질로 구성해 밑부분을 누르면 냉동된 내용물이 빠진다.

‘냉장고 시스템 용기’는 큰 사이즈 용기 위에 작은 사이즈 2개를 쌓을 수 있도록 맞춤설계해 공간활용에 유용하다. 전자레인지, 식기세척기 모두 사용이 가능해 보관, 조리, 세척까지 간편한 것도 장점이다. 또한 같은 시리즈 상품인 ‘냉장고 시스템 바구니’와 함께 사용하면 용기를 책처럼 차곡차곡 꽂아둘 수 있다.

‘뚜껑이 열리는 보관용기’는 용기를 밀폐하는 뚜껑 상단에 작은 뚜껑이 이중으로 구성돼, 시리얼이나 곡물을 덜어가며 사용할 때 편리하다. ‘냉장고 도어수납 소스홀더’는 냉장고 도어 뒷면 수납칸에 걸어 사용하는 형태로 공간활용도가 좋고, 튜브형 소스용 3개와 파우치형 소스용 2개로 구성했다.

아성다이소 관계자는 “외식물가 상승, 1인 가구 증가 등에 따라 조리저장용품에 대한 수요가 증가하고 있다”며 “다이소의 실용적인 조리저장용품과 함께 보다 편리하게 집밥을 즐기시기 바란다”라고 전했다.