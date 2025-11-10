매년 1000명 선발…대학 등록금 전액 지원

[헤럴드경제=정석준 기자] 이랜드그룹은 지난 7일 베이징 중국장애인연합회 본부에서 중국장애인복지기금회와 ‘장애인 가정 청소년을 위한 10년 장학 지원 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 이랜드가 중국에서 운영해 온 ‘양광장학사업’의 지원 대상을 2024년부터 ‘장애인 가정 고등학생’으로 전환한 체계를 공식화한 것이다.

협약식에는 노재헌 주중 한국대사를 비롯해 최종양 이랜드그룹 부회장, 정영일 이랜드재단 대표, 저우창쿠이 중국장애인연합회 서기 겸 이사장, 후샹양 중국장애인연합회 부이사장, 자오수징 중국장애인복지기금회 이사장 등 양국 주요 인사가 참석했다.

노 대사는 “이번 협약은 한·중 양국이 가치와 비전을 공유하며 함께 그려 나가는 따뜻한 여정의 출발점”이라며 “이랜드그룹은 30여년간 ‘나눔’을 경영의 중심에 두고 순이익의 10%를 중국 사회에 환원해 온 책임 있는 기업”이라고 말했다.

2011년 시작된 이랜드 ‘양광장학사업’은 지금까지 누적 3만7000명의 장학생을 배출했다. 이랜드는 2024년부터 지원 대상을 ‘장애가 있거나 장애인 가족을 둔 고등학생’으로 확대해 매년 1000명을 선발하고, 3년간 장학금·멘토링·생활용품을 종합 지원한다. 대학에 진학한 장학생에게는 중국장애인복지기금회가 졸업 때까지 등록금 전액을 지원할 예정이다.

후샹양 부이사장은 “이번 협약은 국경을 초월한 따뜻한 연대의 사례이자, 장애학생들에게 실질적인 교육 기회를 제공하는 의미 있는 출발점”이라며 “이랜드와의 협력이 장애인 복지의 외연과 깊이를 함께 확장해 나가는 계기가 될 것”이라고 말했다.

이랜드는 지난 30여년간 중국에서 거둔 이익을 지역사회에 환원하며 ‘글로벌 사회공헌 철학’을 실천해왔다. 2010년부터 2025년까지 중국 내 누적 사회공헌 규모는 약 2200억 원에 이른다.

최 부회장은 “협약을 통해 장애가정 청소년들이 자신의 가능성을 포기하지 않도록 돕고 정부 및 지역사회와 함께 실효성 있는 사회공헌을 지속하겠다”고 말했다.