매출 2469억, 당기순익 122억원 ‘ipit TV’ 호조, ‘인터넷’ BM 성장

[헤럴드경제=고재우 기자] KT스카이라이프의 올해 3분기 영업이익 800% 가까이 급증했다. 핵심 사업 경쟁력 강화와 함께 비용 효율화를 추진한 결과로 풀이된다.

10일 공시에 따르면 KT스카이라이프 올해 3분기(연결 기준) 매출은 2469억원, 영업이익은 165억원 등으로 집계됐다.

세부적으로 영업이익은 비용 효율화와 핵심 사업 경쟁력 강화에 힘입어 전년 동기 대비 793.3% 증가했다. 자회사 콘텐츠 무형자산 상각비 감소 등의 영향으로 영업 이익이 대폭 증가했다. 당기순이익은 122억원으로 지난해 같은 기간보다 476.5% 늘었다.

별도 기준으로는 영업이익 164억원, 당기순이익은 116억원 등이었다. 전년 동기 대비 각각 53.4%, 50% 증가한 수치다. ‘ipit TV’ 판매 호조로 방송 가입자 감소 추세가 완화됐고, 인터넷 판매도 증가하는 등 인터넷BM 성장세가 지속됐다.

구체적으로 지난 7월 출시한 ipit TV는 신규가입자 수가 매달 증가했다. 인터넷TV(IPTV) 서비스를 품질과 가성비 등을 모두 잡은 결과란 게 KT스카이라이프 설명이다. 인터넷 가입자 수도 9월 한 달 동안 순증 1만건을 기록하는 등 안정적인 성장세를 이어가고 있다.

한편 자회사 kt ENA는 ‘나는 SOLO’ 세계관 확대 등으로 채널 경쟁력을 높이고 있다. 오리지널 드라마 ‘착한여자 부세미’는 방영 기간 5%대 시청률을 유지했다. 이에 힘입어 ENA 채널은 3분기 ‘수도권 2049 시청률 순위 9위’에 올랐다. ENA 채널의 유료 방송 광고시장 점유율은 7.4%로 나타났다.

최영범 KT스카이라이프 대표는 “유료 방송 시장 침체와 경쟁 심화에도 불구하고 실적 개선을 이뤄냈다”며 “앞으로도 비용 효율화와 핵심 사업 경쟁력 강화를 통해 안정적인 수익 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.