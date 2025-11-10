AAA 다시 받아 수출입 관리 역량 최고 수준 평가 2014년 제도 시행 이후 유지

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 산업통상자원부로부터 전략물자 ‘자율준수무역거래자(Compliance Program)’ 최고 등급인 ‘AAA’로 재지정 받았다고 10일 밝혔다.

전략물자 자율준수무역거래자 제도는 산업부가 수출입 관리 역량이 우수한 기업에 부여하는 인증이다. 전략물자는 반도체, 네트워크 장비 등 국가 안보를 위해 수출입이 통제되는 중요 물자를 의미하며, 수출허가를 받기 위해서는 행정 절차가 필요하다.

산업부는 2014년부터 전략물자의 수출 투명성과 효율성 강화와 동시에 기업의 수출관리 역량을 높이기 위해 전략물자 자율준수무역거래자 제도를 3단계(A, AA, AAA) 등급제로 운영하고 있다.

삼성전자는 제도 시행 이후 줄곧 최고 등급인 AAA를 유지하고 있다. 이번 재지정 평가에서는 최고경영자의 준법의지, 수출통제 전담조직 운영, 우려거래자 탐지 시스템 도입 등에서 높은 점수를 받았다.

자율준수무역거래자 지정 기업은 수출 허가 심사 기간 단축, 서류 간소화 등 행정상 혜택을 제공받게 된다. 지정 유효기간은 3년이다.

자율준수무역거래자 등급은 ▷전략물자 판정 ▷내부통제시스템 ▷수출거래 심사 ▷정보보안 관리 ▷임직원 교육 등 다양한 평가 지표로 결정된다.

삼성전자 관계자는 “앞으로도 글로벌 공급망의 안정화와 국제사회가 요구하는 책임 있는 무역 파트너로서의 위상을 공고히 하기 위해 노력할 예정”이라고 밝혔다.