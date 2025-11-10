방산드론 부품 국내기술과 부품 국산화에 박차

[헤럴드경제=이정환 기자] 드론의 활용 범위가 군사, 항공, 산업 전반으로 확산되면서 방산 분야에서도 드론의 중요성이 커지고 있다. 특히 주요 부품의 국산화는 우리나라 드론산업의 경쟁력과 안보 강화의 핵심 과제로 꼽힌다.

이차전지 보호회로 전문기업 아이티엠반도체(대표 나혁휘)와 드론 액추에이터(Actuator, 구동장치) 기술기업 컨트로맥스(대표 하덕주)는 방산드론 부품 기술 강화 및 사업 확대를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다.

지난 6일 대전 컨트로맥스 본사에서 양사 주요 임원이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 상호 기술력과 생산 역량을 결합해 방산드론 핵심 부품의 성능을 높이고, 향후 양산과 사업 확대를 공동 추진하기로 했다.

협약에 따라 양사는 ▷드론 액추에이터 제어모듈의 제조 및 양산 ▷성능 개선 및 상용화 추진 ▷드론산업 확대를 위한 기술·생산·품질 협력 등 다양한 분야에서 공동 연구개발을 진행할 예정이다.

컨트로맥스는 2014년 설립된 항공 및 드론 액추에이터 전문기업으로, ‘방산혁신기업 100’ 인증과 항공우주 품질경영시스템(AS9100) 인증을 보유하고 있다. 이번 협약을 통해 방산드론 액추에이터 설계와 생산을 담당하며, 드론의 핵심 구동장치 기술을 고도화할 계획이다.

아이티엠반도체는 이차전지 보호회로 분야에서 선도적 기술 경쟁력을 확보한 기업으로, 주차로봇·작업로봇 등에 활용되는 다관절 구동모듈 기술과 생산 인프라를 갖추고 있다. 이를 기반으로 드론 액추에이터의 제어모듈 검증 정확도를 높이고, 향후 방산드론 제품 양산에도 체계를 갖출 예정이다.

드론의 핵심 부품인 액추에이터는 높은 정밀도와 내구성을 요구하는 장치로, 특히 군사용 드론의 경우 높은 국산화율이 필수적이다. 이에 따라 양사의 기술 협력은 국산 방산드론 경쟁력 강화에 의미 있는 발판이 될 전망이다.

컨트로맥스 하덕주 대표이사는 “지난 10여 년간 드론과 항공 액추에이터 기술 개발에 집중해왔다”며 “이번 협약을 계기로 방산드론 액추에이터 기술 수준을 한 단계 끌어올리고, 향후 도심항공교통(UAM) 시장으로 확대하겠다”고 밝혔다.

아이티엠반도체 나혁휘 대표이사는 “로봇 구동모듈 양산 경험을 통해 방산드론 부품 검증의 정확도와 효율성을 높일 수 있을 것”이라며 “향후 방산드론 제품 분야로 사업을 확장해 미래 성장동력을 강화하겠다”고 말했다.