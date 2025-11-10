가판대 이전, 색깔 유도블럭 등 보행 편의 개선

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구(구청장 정원오)가 유동인구가 많은 성수역 2번 출입구 일대 보행환경 개선 공사를 완료해 주변 주민과 방문객들의 보행 안전을 강화했다고 밝혔다.

성수역은 하루 평균 10만여 명이 오가는 지역 내 대표 교통 거점이자 최근에는 성수동 연무장길을 중심으로 각종 팝업스토어와 다양한 행사가 잇따라 열리며 국내 방문객에 외국인 관광객까지 급증하는 추세다.

이에 구는 지난해 인파가 가장 몰리는 성수역 3번 출입구 앞 횡단보도를 이전하는 등 보행자 안전 확보에 앞장선 데 이어 올해는 성수역 2번 출입구 주변 보행환경에 대한 개선 공사를 실시했다.

구는 출입구 바로 앞에 있던 기존 고원식 횡단보도를 북측으로 이전하고 차량·보행자 신호등을 신설하여 보행자와 차량 모두의 안전을 확보했다.

또한, 출입구 인근 가판대 이전과 함께 보행에 지장을 줄 수 있는 가로수를 제거하여 안전하게 다닐 수 있는 보도 공간을 확보했다. 또 주요 목적지 방향을 알리는 색깔 유도블록을 설치하여 인파 혼잡을 방지했다. 방호울타리 등 교통안전 시설물 또한 함께 정비하여 교통안전 인프라도 대폭 확충했다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 교통 혼잡이나 대규모 인파 우려가 있는 구간은 적극적으로 보행 안전대책을 추진하겠다”고 말했다.