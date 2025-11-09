KT와 3대2 접전 끝 정상 올라 통산 6회 우승·LoL e스포츠 최초

[헤럴드경제=박성준 기자] 월드 챔피언 T1이 리그오브레전드(LoL) e스포츠 사상 최초로 월드 챔피언십(월즈·롤드컵) 3연속 우승이라는 대기록을 달성했다.

T1은 9일 중국 청두 동안호 스포츠공원 다목적체육관에서 열린 ‘2025 월즈 결승전’에서 KT 롤스터를 세트 스코어 3대2로 꺾고 정상에 올랐다.

T1은 1세트 초반 KT의 강한 공세를 받았지만, 경기 중반부터 역습에 성공하며 첫 세트를 가져갔다.

KT는 2·3세트에서 강한 초반 압박으로 격차를 벌리며 T1을 매치 포인트까지 몰아붙였다. 하지만 4세트에서 T1이 오브젝트 장악력을 앞세워 세트 스코어를 2대2로 만들며 승부를 최종 5세트로 끌고 갔다.

T1은 5세트 초반 탑 라인에서 벌어진 격차를 기반으로 중반 이후 집단 교전(한타)에서 KT를 압도했다. 풀세트 혈투 끝에 최종 승리를 거두며 소환사의 컵을 들어 올렸다.

T1과 주장 ‘페이커’ 이상혁은 이날 승리로 월즈에서 통산 6회 우승을 달성했다. 특히 LoL e스포츠 사상 최초로 3년 연속 우승(쓰리핏·3-peat)이라는 전무후무한 기록을 세웠다.