승선원 11명 중 6명 구조 “앵커 내리다 갑자기 기울어”

[헤럴드경제=박성준 기자] 서해 공해상에서 중국 어선이 전복되는 사고가 발생해 해경이 실종자 수색에 나섰다.

목포해양경찰서는 9일 대형 경비함 2척과 항공기 3대, 서해특수구조대를 투입해 실종자 3명을 찾기 위한 집중 수색을 벌였다. 해가 진 이후에는 군 항공기 지원을 받아 조명탄을 쏘며 야간 수색을 이어갔다.

이날 오전 6시 50분께 98톤(t)급 중국어선 A호가 전남 신안 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 전복됐다.

이 사고로 중국인 승선원 11명 가운데 2명이 숨지고 3명이 실종됐다. 나머지 6명은 인근 어선에 구조됐으며 건강상 특이사항은 없는 것으로 파악됐다.

해경이 선체를 살핀 결과 외부 충돌 흔적은 발견되지 않았다. 생존 선원들은 “앵커를 내리던 중 갑자기 배가 기울었고 모두 바다로 탈출했다”고 진술했다.

해경은 어선이 균형을 잃으며 전복된 것으로 보고, 실종자들이 해상에서 떠다니고 있을 가능성에 무게를 두고 수색 중이다. 구조된 8명(사망자 2명 포함)은 모두 구명조끼를 입고 있었으나, 실종된 3명의 착용 여부는 확인되지 않았다.

목포해경 관계자는 “기상이 악화하지 않는 한 수색을 계속할 것”이라며 “공해상 사고인 만큼 승선원 조사와 수습 작업은 어선 소속 국가인 중국에서 진행한다”고 말했다.