[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험에 대비해 수험생들이 안전하고 원활하게 시험장에 도착할 수 있도록 교통편의 대책을 마련해 시행한다고 9일 밝혔다.

대구지역 올해 수능 수험생은 2만 5494명으로, 대구 시내 51개 시험장에서 시험을 치를 예정이다.

따라서 대구시는 구·군과 협력해 276명의 공무원과 시민단체 회원, 순찰차· 견인차 등 40대의 장비를 시험장 인근에 배치하고 시험장 반경 200m 전방부터 차량 진·출입을 자제시키며 불법 주정차에 대한 집중 지도·단속을 실시한다.

또 출근 차량으로 인한 교통혼잡을 완화하기 위해 공공기관 출근시간을 1시간 늦춰 오전 10시로 조정했다.

이와 함께 버스전용차로 단속을 오전 7시부터 9시까지 일시중지하고 승용차 요일제 해제,경찰과 협업해 시험장 주변 간선도로 및 혼잡교차로 집중 관리 등 추가 대책을 마련했다.

특히 시험장 중 23곳이 도시철도 역세권 내에 위치해 있어 수험생 등교 시간대에 맞춰 도시철도 3개 노선을 각 4회씩 증편 운행해 평시 6~16분 간격을 5~12분대로 단축하고 돌발상황에 대비해 비상대기 6편도 추가 편성한다.

교통약자 수험생의 이동 편의를 위해 나드리콜에 등록된 회원 중 사전 신청한 수험생에 한해 당일 무료 수송 서비스도 제공한다.

허준석 대구시 교통국장은 “수능 시험 당일 수험생들의 이동 편의와 원활한 교통 소통을 위해 시민 여러분들께서는 출근시간 조정과 대중교통 이용에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.