“소상공인 온라인 판로 막아” “돌이킬 수 없는 피해 우려돼”

[헤럴드경제=박성준 기자] 소상공인연합회가 새벽배송 금지 논란과 관련해 “소상공인의 온라인 판로를 막아 돌이킬 수 없는 막대한 피해가 우려된다”고 9일 밝혔다.

연합회는 이날 논평에서 새벽배송 금지 주장에 대해 “민생경제 회복 노력에 찬물을 끼얹는 행위”라며 “무리한 새벽배송 금지 주장은 새벽배송으로 일상화된 소상공인 생태계와 나아가 한국 경제의 시스템을 일거에 붕괴시키겠다는 의도”라고 지적했다.

이어 “만에 하나라도 ‘택배 사회적대화기구’와 관련된 국회의원들이 노조 측의 주장을 일방적으로 수용해 새벽배송이 금지된다면, 즉각적인 강력한 항의에 나설 것”이라고 강조했다.

연합회는 또 “쿠팡을 비롯한 새벽배송 온라인플랫폼 입점 소상공인들의 피해를 모아 손실보상 촉구에 나설 것을 불사할 방침”이라고 덧붙였다.

앞서 민주노총 택배노조는 지난달 ‘택배 사회적대화 기구’ 회의에서 “0시∼오전 5시 초(超)심야 배송을 제한해 노동자의 수면시간과 건강권을 최소한으로 보장하자”고 제안했다. 이에 쿠팡 노조와 소비자단체들이 일할 권리와 소비자 편익을 이유로 반대하고 나서면서 논란이 확대됐다.