공대위 “폐점 땐 10만명 일자리 사라져” 대통령실에 30만명 서명 전달 예정

[헤럴드경제=노아름 기자] 마트산업노조와 시민단체 등이 참여한 ‘홈플러스 사태 해결 공동대책위원회(이하 공대위)’가 회생계획 인가 전 인수합병(M&A) 본입찰을 앞두고 정부의 적극적 대응을 요구했다.

공대위는 8일 용산 대통령실 인근 삼각지 파출소 앞에서 ‘제2차 홈플러스 살리기 국민대회’를 열어 홈플러스 인수 성사를 위해 정부가 해결 방안을 마련해야 한다고 촉구했다. 이들은 농협이 홈플러스를 인수하는 방법도 고려해야 한다고 주장했다. 집회에는 경찰 비공식 추산 1000명이 모였다.

이들은 “만일 홈플러스가 폐점·청산의 길로 간다면 총 10만명의 일자리가 사라진다”며 “공적 기관이 중심이 돼 부실 채권을 정리하고, 지역 경제 회복을 위한 공적 해법을 마련해야 한다”고 주장했다.

홈플러스의 회생계획안 제출 기간은 다음달 29일까지 한 달여 더 연장된 바 있다.

서울회생법원 회생4부는 홈플러스 주식회사의 회생계획안 제출기한을 당초였던 이달 10일에서 다음달 29일까지로 연장했다. 법원은 이번까지 총 다섯 차례에 걸쳐 회생계획안 제출기한을 연장해 줬다.

최종 입찰제안서 제출 시한은 이달 26일까지다. 앞서 인공지능(AI) 핀테크 기업 하렉스인포텍과 부동산 임대·개발업체 스노마드 등 복수의 기업이 홈플러스 인수의향서를 제출한 상태다. 다만 시장에서는 인수 후보들의 자금 조달 능력과 사업 시너지가 불투명하다는 평가를 내놓는 분위기다.

공대위는 ‘홈플러스 사태 해결 정부 개입 촉구 서명운동’으로 받은 30만명의 서명을 대통령실에 전달할 계획이다. 최철한 마트노조 홈플러스지부 사무국장은 “대통령실이 오후 7시까지 서명을 받으러 오지 않고 대화에 응하지 않는다면 무기한 단식 농성 투쟁을 벌일 것”이라고 말했다.