“해양영토 수호와 국민 안전 최우선… 현장 대응 능력 높이겠다”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을 행락 철을 맞아 동해해양경찰서가 해상 안전 확보에 나섰다.

김환경 동해해양경찰서장은 7일 울릉 해역 등 관할 구역을 직접 찾아 치안 현황을 점검하고, 해양 사고 예방 대책을 점검했다.

이번 현장 점검은 가을철 낚시 성어기와 행락철 관광객 증가, 그리고 겨울철 악천후로 인한 해양사고 위험에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.

김 서장은 먼저 울릉도·독도 해역을 감시하는 해군 118조기경보전대를 방문해 해양 치안 정보 공유와 신속한 공조 체계 구축의 중요성을 강조했다.

이어 울릉군청을 찾아 관광객의 테트라포드 추락사고 예방을 위한 출입통제구역 추가 지정 방안을 논의했다.

이후 사동항 함정 승조원 시설 신축 공사 현장과 울릉공항 공사 현장을 차례로 방문해 취약지역 안전관리 실태를 점검하고, 울릉파출소를 찾아 직원들의 근무 여건과 현안 사항을 청취하며 격려했다.

김환경 서장은 “동해해경은 해양영토 수호와 국민 안전을 최우선 가치로 삼고 있다”며 “관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 현장 대응 능력을 강화하고, 안전한 바다를 만들어 가겠다”고 말했다.