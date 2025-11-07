[헤럴드경제 = 서병기선임기자]전현무가 뜻깊은 생일을 보냈다.

SM C&C 소속 아티스트 전현무가 자신의 생일을 맞아 연세대학교 의료원(이하 ‘연세의료원’)에 1억원을 기부하며 따뜻한 마음을 나눈 것.

전현무는 경제적으로 어려운 환자의 치료비 등을 지원하는 연세의료원 사회사업후원에 기부금을 전달하였으며, 특히 해당 기부금은 소아암, 희귀난치질환 등 소아청소년 환아 의료비 지원, 그리고 자립준비청년 의료비 지원 등에 사용될 예정이다.

그동안 전현무는 꾸준히 기부를 이어왔다. 다양한 선행을 이어오던 그는 2018년 미혼모를 위해 1억원을 기부하며 서울 사랑의 열매 아너 소사이어티 회원에 가입하였고, 이후에도 도움이 필요한 곳을 찾아 기부를 이어왔다.

뿐만 아니라, 전현무는 바쁜 스케줄 속에서도 직접 선행을 실천해 많은 이들에게 귀감이 되기도 했다. 평소 동물에 대한 사랑이 남다른 그는 수년간 직접 현장에서 유기견 봉사활동을 이어오고 있으며, 동물들의 병원비를 위한 후원 활동도 잊지 않고 있다.

자신이 받은 사랑을 잊지 않고 보답하려는 전현무의 마음 따뜻한 행보는 선한 영향력의 좋은 사례로서, 생일을 더욱 의미 있게 보낼 수 있도록 나눔을 실천하는 모습이 더욱 뜻깊게 다가온다.