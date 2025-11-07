[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 ‘2025년 꿈키움 작은 학교’에 영주 봉현초와 장수초, 성주 수륜초, 경산 용성중, 고령 쌍림중를 선정했다고 7일 밝혔다.

꿈키움 작은 학교는 ‘작은 학교 살리기 사업’ 학교를 대상으로 공동 인증 기준을 마련해, 농어촌 작은 학교 운영의 질적 수준 향상을 도모하기 위해 경북교육청이 2020년부터 시행하고 있는 인증 제도이다.

매년 5교씩 인증을 받아, 올해로 총 30교가 ‘꿈키움 작은 학교’ 인증을 받았다.

이번 선정에서는 경북교육청의 ‘작은 학교 살리기 사업(작은 학교 자유학구제, 작은 학교 가꾸기 사업, 경북형 공동교육과정)’을 운영하는 200교를 대상으로 학생 수 증가율, 언론 홍보 실적 등을 종합적으로 심사해 5교가 최종 선정됐다.

영주 봉현초는 영주시 봉현면에 있는 학교로, ‘같이․가치 학교, 체험 중심의 공동체 및 인성교육’의 목표를 이루기 위해 지역사회와 함께하는 진로 교육을 강화하고 지역사회 연계 체험 중심 프로젝트 학습을 진행하며 학년군별 특성을 살린 맞춤형 교육과정을 운영하고 있다.

영주 장수초는 교실 안 배움을 지역사회로 확장하여 삶과 배움이 연결되는 체험 중심 교육 실현하고 사람과 마을, 세상 속에서 함께 배우고 성장하는 배움 문화 조성하기 위해 ‘김장 체험’, ‘물놀이 축제’, ‘도시 문화 체험’ 등 지역 자원과 연계하여 학교와 지역사회 간 협력 체계를 구축하고 있다.

성주 수륜초는 학생과 학부모․교사 모두가 행복한 ‘작지만 강한 강소학교’로, IB형 수업 탐구학교 운영과 수륜초-수륜중 연계 공동교육과정 운영, 학교 자율시간 선도학교 등을 운영하고 있다.

경산 용성중은 ‘작지만 강한 학교, 학생이 행복한 학교’라는 목표 아래 자유학구제 운영을 중심으로 예술과 체육․진로․복지․환경개선 분야의 특색사업을 추진하고 있으며, 학생 개개인의 성장과 행복, 학교의 교육 경쟁력 강화하는 교육과정을 운영하고 있다.

고령 쌍림중은 학생이 행복하고 학부모가 신뢰하며 지역이 함께 성장하는 행복 작은 학교를 실현하기 위해 작가 인턴십 프로그램, 박물관․과학관․미술관․지역기업 탐방, VR 체험 등 다각적 진로 설계 프로그램 운영하는 등 작은 학교의 교육 여건을 개선하고 차별화된 교육 프로그램을 개발하는 데 힘쓰고 있다.

임종식 경북교육감은 “우수한 작은 학교의 교육과정과 특색 있는 프로그램을 지속적으로 발굴․확산해 학생과 학부모 모두가 만족하는 작은 학교 모델을 만들어가겠다”며 “작은 학교가 지역의 중심이 되어 마을과 함께 성장하는 교육생태계를 구축하겠다”고 말했다.