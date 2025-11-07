[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 11월 7일 오전 용강동 마을축제 ‘토정아 놀자!’ 행사가 열린 토정공원을 찾았다.

용강동 축제추진위원회가 주최, 주관한 이번 행사는 주민들이 직접 기획 단계부터 참여해 소통과 화합의 의미를 더했다.

또, 참여자들이 전통 복장을 입고 행사에 함께함으로써 전통과 현대가 어우러지는 특별한 분위기를 형성했다.

축제는 오전 11시 용강오카리나앙상블 등의 사전공연으로 막을 올렸다.

이어진 개회식에서는 박강수 마포구청장의 인사말과 내빈 축사가 진행됐으며, 개회 퍼포먼스는 행사의 열기를 한층 고조시켰다.

개회식 이후에는 라인댄스, 노래교실 공연 등 자치회관 프로그램 발표회가 개최됐으며, 마지막 순서에는 초대가수 공연과 우리동네키움센터 방송댄스 무대가 펼쳐졌다.

이와 함께 부대행사로는 마포 옛 사진전, 전통의상 체험, 삼개나루 공유장터, 주민참여 플리마켓, 먹거리마당 등이 운영돼 주민들의 눈길과 발길을 사로잡았다.

이날 박강수 마포구청장은 주민에게 “전통과 현대의 감성이 함께한 ‘토정아 놀자!’는 주민이 하나되는 화합의 축제”라며 “이번 축제에서 이웃과 따뜻한 정을 나누며 즐겁고 뜻깊은 시간 보내시길 바란다”고 전했다.