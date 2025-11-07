이탈리아 국민 캐릭터 핌파(PIMPA) 탄생 50주년 맞아 한국 공식 진출

[헤럴드경제=민상식 기자] 이탈리아에서 50년간 사랑받아온 클래식 캐릭터 ‘핌파’(PIMPA)가 국내에 정식으로 상륙한다.

7일 주식회사 더케이 어뮤즈먼트 인터내셔널은 이탈리아 원작사 ‘키포스(QUIPOS) S.r.l.’과 공식 계약을 맺고, 대한민국 전역에서 핌파 관련 IP 사업을 독점적으로 운영할 수 있는 권리를 확보했다고 밝혔다.

이번 계약은 최초 15년간 유효하며, 5년 단위로 자동 갱신되는 구조다. 계약은 핌파가 처음 탄생한 장소인 밀라노 본사에서 지난 8월 28일 진행됐다.

더케이 어뮤즈먼트 인터내셔널은 “핌파는 단기 유행에 그치지 않고, 한국 내 지속적이고 전략적인 IP 운영이 가능한 구조를 갖추게 됐다”고 설명했다.

1975년 만화가 프란체스코 툴리오 알탄(Francesco Tullio Altan)이 창작한 핌파는 빨간색 땡땡이 무늬의 하얀 강아지다. 상상력, 모험, 우정을 이야기하며 유럽 어린이들의 ‘첫 친구’ 역할을 해 왔다.

이탈리아 국영방송 RAI에서 40년 넘게 TV 시리즈로 방영됐다. 100권이 넘는 그림책도 출간돼 수천만 부의 누적 판매량을 기록했다.

유럽에선 교육 및 치유용 콘텐츠로 활용된다. 이탈리아 피렌체의 메예르(Meyer) 소아 전문 대학병원에서는 핌파를 공식 ‘심리 치유 캐릭터’로 채택했다.

코로나 팬데믹 시기에는 어린이 방역 교육 콘텐츠로도 활용돼 ‘코로나 시대 어린이들의 영웅’으로 불리기도 했다.

키포스 S.r.l.의 총괄권리자는 “핌파가 한국에서도 세대를 넘어 위안과 사랑을 전달하는 존재로 사랑받기를 바란다”고 전했다.

주식회사 더케이 어뮤즈먼트 인터내셔널은 핌파를 어린이뿐 아니라 부모 세대까지 포용하는 ‘전 세대형 브랜드’로 발전시키겠다는 비전을 밝혔다.

핌파 IP를 기반으로 어린이 대상 체험 전시, 공연, 도서·애니메이션·라이선스 상품, 교육·병원 연계 콘텐츠, 가족형 테마파크 등 다각적인 사업을 전개할 계획이다.